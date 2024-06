Imagini rare cu mama iubitei fiului lui Ion Ţiriac. Cum arată Liliana - Antena Sport

Galerie (24) Sorana Cîrstea își face planuri de nuntă cu fiul lui Ion Țiriac Colaj Instagram Imagini rare cu mama iubitei fiului lui Ion Ţiriac. Cum arată Liliana Cîrstea, mama Soranei Cîrstea, cea despre care se spune că este iubita fiului cel mare al lui Ion Ţiriac. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Pe Sorana Cîrstea o ştie toată ţară, dar puţină lume ştie cum arată mama jucătoarei de tenis. Liliana este o prezenţă discretă în spaţiul public şi a preferat să îşi susţină fiica din umbră. (VEZI IMAGINI RARE CU MAMA SORANEI CÎRSTEA) Imagini rare cu mama iubitei fiului lui Ion Ţiriac Chiar dacă este o prezenţă discretă în spaţiul public, mama Soranei Cîrstea nu a ezitat să îşi apere fiica în momentul în care aceasta era atacată de contestatari. Sorana Cîrstea a avut probleme medicale la Roland Garros, acolo unde a fost eliminată în primul tur. Ocupanta locului 30 WTA a cedat în tie-break-ului decisiv în faţa rusoaicei Anna Blinkova (45 WTA), scor 6-3, 3-6, 7-6 (10/5). „Sori” a avut probleme medicale în primul set. A avut 3-0, după care a acuzat grave dureri şi a cerut un timeout. A continuat să joace accidentată şi a fost aproape să obţină calificarea. A pierdut însă, după două ore şi 30 de minute, în tie-break. Sorana anunţă că va avea nevoie acum de o perioadă de pauză, pentru a se putea reface. A luat decizia radicală de a lua aproximativ trei săptămâni de repaus, pentru a scăpa de durerile care nu îi mai dau pace de la începutul acestui an. Reclamă

„Am venit cu o accidentare din februarie, de la Doha, o inflamație a fasceitei plantare și niște rupturi fibrilare. Ca să fiu refăcută complet după această accidentare trebuie să iau pauză de o lună. În același timp, am zile bune și zile mai puțin bune.

Suntem în mijlocul sezonului și am zis să trag de mine. La 3-2, terenul era destul de alunecos din cauza ploii continue care a fost astăzi. Am alunecat și am simțit ca și cum în călcâi aveam un cuțit înfipt.

M-am speriat inițial, deoarece simțeam foarte multă durere. Apoi am chemat fizioterapeutul și mi-a făcut un bandaj destul de puternic. Eram speriată că se poate întâmpla ceva mai grav, dar, având în vedere că eram la Roland Garros, am zis să trag de mine și simțeam că pot să câștig și cu probleme medicale.

Chiar și cu acele dureri trebuia să câștig astăzi, am făcut niște erori neforțate care nu trebuiau făcute la experiența mea. Terenul a fost foarte greu din cauza vremii. În mod normal, totul a mers bine. Cred că la începutul setului trei trebuia să mă desprind puțin. Am făcut și niște greșeli pe care, în mod normal, nu le fac. Cred că eu am pierdut acest meci, nu cred că ea l-a câștigat. În tie-break, am luat niște decizii complet greșite și vina este a mea. Nu este vina nimănui. Sunt puțin obosită, deoarece vin cu această accidentare din februarie. Când nu poți da totul la antrenamente și te menajezi, nici la meci nu poți să ajungi așa cum îți dorești. Vin deja după trei luni de durere continuă. Voi lua o pauză mai lungă. Nu cred că voi sta o lună, dar cred că trei săptămâni voi lua pauză. Cred că următorul turneu la care voi participa o să fie Eastbourne sau Wimbledon. Aș încerca să am câteva meciuri și înainte de Wimbledon, pentru că este o situație complicată. Vom vedea. Ideea este că trebuie să refac piciorul”, a declarat Sorana Cîrstea pentru fanatik.ro. Cîrstea, care a pierdut pentru al doilea an consecutiv în runda inaugurală a turneului parizian, s-a ales cu un cec de 73.000 de euro şi 10 puncte WTA. Cel mai bun rezultat al Soranei la Roland Gareos rămâne sfertul de finală din 2009.

