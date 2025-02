Imagini rare cu Monica, soţia lui Leonard Doroftei, din tinereţe. Cum arătau cei doi la începutul relaţiei - Antena Sport

Galerie (37) Leonard şi Monica Doroftei/ Instagram Monica, soţia lui Leonard Doroftei, a publicat imagini rare din tinereţe pe reţelele de socializare. Monica Doroftei, ca şi acum, arăta impecabil. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Monica Doroftei este femeia care i-a fost alături lui Leonard Doroftei la toată bătăliile pentru titlul mondial. Cei doi se iubesc şi acum la fel ca în prima zi. Soţia lui Leonard Doroftei a postat mai multe imagini pe reţelele de socializare din perioada tinereţii. (VEZI IMAGINI RARE ÎN GALERIA FOTO) Imagini rare cu Monica, soţia lui Leonard Doroftei, din tinereţe Leonard Doroftei a dezvăluit cum a început povestea de dragoste superbă cu Monica, soţia lui. Fostul campion român a povestit că şi-a cunoscut viitorii socrii încă de la prima întâlnire cu Monica. Leonard Doroftei şi Monica sunt împreună de peste 30 de ani, după ce s-au cunoscut în 1992. Cei doi au trei copii: doi băieţi, Adrian şi Alexandru, şi o fiică pe nume Vanessa (vezi galeria foto de la finalul articolului cu familia lui Leonard Doroftei). Leonard Doroftei, cel care a participat alături de Monica la Power Couple, a povestit amuzat cum a decurs prima întâlnire cu cei care ulterior i-au devenit socrii. Acesta a transmis că tatăl Monicăi l-a „avertizat” să nu dureze prea mult ieşirea lor în oraş, şi i-a spus chiar că are puşcă acasă. Reclamă

Reclamă

„Moşul” a mai transmis că a simţit că a fost dragoste la prima vedere şi imediat a făcut primul pas, pentru a o cunoaşte mai bine pe Monica, cea care ulterior i-a devenit soţie.

„Eu am făcut primul pas și după această primă întâlnire. Am sunat-o și am întrebat-o dacă vrea să ieșim împreună, ea a acceptat și așa a început povestea noastră. Am ajuns acasă la ea și am fost invitat să intru ca să-i cunosc părinții. Tatăl ei mi-a cerut să ne întoarcem în două ore, asta după ce mi-a spus că are pușcă (zâmbește), dar pentru mine nu conta decât să o văd, știam că este ceva acolo inexplicabil.

Am conștientizat că era ceva diferit față de tot ce cunoscusem până atunci, îmi doream să ajung acasă ca să o văd pe ea. Pe vremea aceea, eram foarte mult timp plecat în cantonament, abia așteptam să mă întorc acasă și să fim împreună, am știut că vreau să devenim o familie și, cumva, așa a venit și cererea, din dorința de a forma o familie, din dorința de a ști că ea este acasă”, a declarat Leonard Doroftei, conform viva.ro.