Ion Țiriac a recunoscut care este, de fapt, numele lui real: "Am încercat să îl schimb!". Ce scrie în actele miliardarului - Antena Sport

Reclamă

„În paşaport scrie Ioan, nu scrie Ion. Tatăl meu a fost Ioan şi atunci m-a făcut şi pe mine Ioan. Am încercat la un moment dat să îmi schimb numele, să îmi pun Ion, dar trebuia să fac atâtea hârţoage încât am renunţat.

Ioan Ţiriac scrie în paşaport, născut în 1939, pe 9 mai, la Braşov”, spunea miliardarul român, în trecut, pentru TVR 2.

Reclamă

Fostul jucător de tenis și-a amintit și de modul în care și-a terminat studiile. A fost șantajat de Ioan Gheorghe Maurer că va fi lăsat fără pașaport. Țiriac a ajuns astfel să termine clasele a 9-a și a 10-a în timp record.

„Pot să-mi exprim încă o dată public recunoștință în fața familiei Maurer (n.r. Ioan Gheorghe Maurer, fost prim-ministru în epoca Ceaușescu). Cum la o vârstă foarte fragedă am început să joc tenis cu dumnealui, știa situația mea.

La un moment dat, m-am dus la cadre la Ministerul Tineretului şi Sportului şi mi-au spus: ‘Domnule, dumneata nu mai ai pașaportul’. Eu am reacționat: ‘Sunteți nebuni?! Eu mâine trebuie să plec la Moscova, spuneți-le șefilor. Cum să nu am eu pașaport, ce, am omorât pe cineva?!’

Reclamă 4 / 0/3

Maurer dăduse ordin să-mi ia paşaportul până nu termin liceul. Ei, în patru luni de zile am terminat și a IX-a şi a X-a şi Bacalaureatul. Și pe urma mi s-a spus: ‘Uite paşaportul, dar ce facultate vrei să faci?’”, a mai declarat Ion Țiriac. Ion Ţiriac a fost căsătorit o singură dată și are, în total, 3 copii: Alexandru Ion Ţiriac, Karim Mihai Ţiriac şi Ioana Natalia Ţiriac. Englezii, şocaţi când au aflat ce avere are Ion Ţiriac Jurnaliştii de la dailystar.co.uk i-au făcut o prezentare surprinzătoare lui Ţiriac. „Miliardarii necunoscuţi din sport – un fotbalist din familia regală, un fost număr 5 din tenis şi un şef din cricket cu 81 de miliarde de lire sterline”, este titlul ştirii în care se specifică cum a ajuns românul să se îmbogăţească. Britanicii au părut total uluiţi de ceea ce a reuşit miliardarul român. L-au amintit primul în top pe Țiriac, cel care are o avere estimată la 2 miliarde de dolari. „Dacă le-ai cere la 100 de oameni să numească cel mai bogat jucător de tenis din lume, din trecut sau din prezent, probabil că aceştia i-ar enumera pe Novak Djokovic, Roger Federer şi Serena Williams. Răspunsul corect este, de fapt, Ion Ţiriac. S-ar putea să nu aibă atât de multe titluri de Grand Slam, dar este atât de bogat încât a fost primul miliardar al României, în 2007. Are de şapte ori mai mulţi bani decât Djokovic. Ţiriac a profitat de dispariţia comunismului din ţara lui şi a înfiinţat prima bancă privată din România. S-a extins apoi în afaceri cu amănuntul, asigurări şi companii aeriene. Pe lângă faptul că deţine un avion privat, se spune despre el că este singura persoană de pe planetă care deţine nu unul, ci două Rolls-Royce Phantom IV„, scrie sursa citată anterior. Reclamă

Care este următorul jucător care va fi transferat de FCSB pentru cel puțin 5 milioane de euro? Darius Olaru Florinel Coman Adrian Şut Octavian Popescu Siyabonga Ngezana Altul Vezi rezultatele Loading ... Loading ...