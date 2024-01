"Miliardarul necunoscut" Englezii, şocaţi când au aflat ce avere are Ion Ţiriac. Ce prezentare i-au putut face omului de afaceri - Antena Sport

Concret, Ion Ţiriac plănuieşte să construiască o sală polivalentă pentru România, după ce în urmă cu câţiva ani, a construit şi o patinoar.

Ion Ţiriac a dezvăluit că i-a spus fiului său ce planuri are. Acesta nu a stat pe gânduri şi i-a propus tatălui lui să investească împreună pentru noua sală polivalentă, care va fi o adevărată bijuterie. Miliardarul român a mărturisit că aceasta va avea peste 12.000 de locuri, fiind de părere că Bucureştiul are nevoie de o astfel de investiţie.

„Construiesc o sală polivalentă, care va avea o capacitate de 12.000 de locuri. Când a aflat ce vreau să fac, fiul meu, Ion-Ion, mi-a spus: ‘Dacă o faci, hai să o facem împreună, nu lua fonduri europene’.

Vreau să construiesc o sală de care Bucureștiul are nevoie„, a declarat Ion Ţiriac, conform sport.ro.

De asemenea, Ion Ţiriac mai plănuieşte să mai construiască, pe viitor, şi o Academie de Tenis, care va avea un mini-stadion. Potrivit estimărilor, această investiţie se ridică la aproximativ 80 de milioane de euro.

Ion Ţiriac a surprins pe toată lumea cu modul în care îşi împarte averea

Ion Ţiriac are, în total, 3 copii: Ion Ion Ţiriac, Karim Mihai Ţiriac şi Ioana Natalia Ţiriac. El le mărturisea jurnaliştilor italieni că, deşi are 3 copii legitimi, consideră că are, în total, 33 de copii şi că îşi va împărţi averea în 33 de părţi legale. Și-a făcut deja testamentul.

„Mereu mi-au plăcut femeile, nu pot să explic acum din ce motiv. Am 3 copii legitimi, dar am 33 în total. Nu îmi poartă numele, dar după dispariția mea, averea va fi împărțită în 33 de părți egale. Toată lumea va primi aceeași sumă”, le-a declarat Ion Țiriac jurnaliștilor italieni de la rosario3.com.