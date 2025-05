Jurgen Klopp a răbufnit după ce fanii lui Liverpool l-au huiduit pe Alexander-Arnold: "Am stins televizorul!" - Antena Sport

Jurgen Klopp, dezamăgit, a închis televizorul când i-a auzit pe fanii fostei sale echipe, Liverpool, huiduindu-l pe Trent Alexander-Arnold, care urmează să plece în această vară după două decenii petrecute la club, în timpul remizei de pe teren propriu cu Arsenal, scor 2-2, la începutul acestei luni.

Născut la Liverpool, Alexander-Arnold, care s-a alăturat clubului în 2004, când avea şase ani, a debutat pentru echipa de seniori când Klopp era manager.

Jurgen Klopp, mesaj dur pentru fanii lui Liverpool care l-au huiduit pe Trent Alexander-Arnold

Fotbalistul în vârstă de 26 de ani, considerat unul dintre cei mai buni fundaşi dreapta din lume şi care poate juca şi ca mijlocaş, a jucat 353 de meciuri pentru Liverpool, câştigând Premier League, Liga Campionilor şi Cupa Mondială a Cluburilor în timpul mandatului lui Klopp.

„Am urmărit meciul când a intrat şi am auzit huiduielile”, a spus Klopp la un eveniment de strângere de fonduri pentru fundaţia LFC vineri.

„Sunt bătrân, aşa că m-am gândit că ar putea fi auzul meu, aşa că am mărit volumul … Am avut nevoie de încă 10 secunde pentru a-mi da seama şi am oprit televizorul. Sincer, nu aş fi putut fi mai dezamăgit în acel moment. Asta nu suntem noi, 100% nu suntem noi”.