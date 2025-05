Elias Charalambous şi-a decis viitorul! Ce spune despre plecarea de la FCSB: "Am primit telefoane" - Antena Sport

Elias Charalambous este sigur de viitorul său la FCSB, chiar dacă nu a fost chemat de către Gigi Becali să semneze prelungirea contractului. Antrenorul cipriot cu care echipa roş albastră a cucerit ultimele două titluri recunoaşte însă. A primit mai multe telefoane şi oferte, dar nu vrea să plece din Liga 1.

Elias Charalambous este încântat de ceea ce a realizat la FCSB şi este decis să nu dea curs niciunei oferte. Asta deşi a admis că a fost contactat şi de către alte formaţii.

Elias Charalambous, anunţ despre viitorul său

Elias Charalambous este încântat de ceea ce a realizat la FCSB. Echipa roş-albastră a cucerit al doilea titlu consecutiv în Liga 1 de o manieră categorică, 9 puncte avans faţă de locul secund, ocupat de către cei de la CFR Cluj. „24 de meciuri fără înfrângere. Nu am pierdut în play-off. Mai important e că azi am văzut 7-8 jucători tineri care demonstrează că academia noastră e bună. Dăncuș are 16, iar ceilalți 17-18 ani. Am încheiat sezonul în cel mai bun mod posibil. Extrem de mulțumit de toată lumea, și de suporteri care au venit aici. Mulțumesc tuturor!

Mulțumit de echipă, deși nu am folosit echipa de bază. Avem viitor. E ceva deosebit pentru el (n.r. Alex Stoian) că a marcat și pentru echipă.

Am primit telefoane, dar le-am spus că sunt fericit. Sper să semnez aici și să pun capăt zvonurilor. Vreau să mă deconectez, să mă relaxez, dar vacanța noastră e scurtă. Jucătorii au dat tot, trebuie să se relaxeze. Felicit CFR că a câștigat Cupa. Toate echipele au contribuit la faptul că am avut campionat interesant”, a precizat Elias Charalambous conform digisport.ro.