Trent Alexander-Arnold, huiduit la scenă deschisă de fanii lui Liverpool! A gafat şi la golul lui Arsenal - Antena Sport

Acest moment pare că l-a afectat pe Trent, deoarece Arsenal a restabilit egalitatea trei minute mai târziu. Mikel Merino a marcat în minutul 70, iar cel care l-a ţinut în joc pe fotbalistul „tunarilor” a fost chiar Trent Alexander-Arnold.

Trent Alexander-Arnold şi-a luat adio de la Liverpool

Trent Alexander-Arnold a anunţat oficial că va pleca de la Liverpool, la finalul acestui sezon. Fundaşul va semna cu Real Madrid şi a avut un mesaj superb după 20 de ani petrecuţi pe Anfield Road.

„Este cu siguranţă cea mai grea decizie pe care am luat-o în viaţa mea. Ştiu că mulţi s-au gândit că nu am vorbit despre asta până acum, dar am vrut ca interesele echipei să fie mai sus, adică obiectivul titlului 20. Acesta este clubul care a fost toată viaţa mea. A fost viaţa mea timp de 20 de ani.