Marea iubire a lui Ion Țiriac, apariție răvășitoare! Cum s-a fotografiat de Crăciun, la 53 de ani - Antena Sport

Sophie a îmbrăcat un compleu negru, transparent, şi a fost lăudată imediat. „Wow, perfect!„, „Eşti minunată„, „Perfectă!„, „Cât de minunată sunteți… Frumusețea interioară nu are vârstă! Vă doresc mereu să rămâneți astfel. E un dar al sufletului! Numai bine!„, sunt doar câteva dintre comentariile primite.

Fosta iubită a lui Ion Ţiriac le-a răspuns fanilor. „Vă mulţumesc pentru cinvintele frumoase„, a scris Sophie.

Din ce a ajuns să facă avere Sophie Ayad: „Împotriva tuturor aşteptărilor!”

Fosta iubită a lui Ţiriac este stabilită de o lungă perioadă de timp în Statele Unite, acolo unde o are alături pe fiica ei, Ioana Natalia Ţiriac. După o lungă aşteptare, Sophie i-a anunţat pe urmăritorii ei de pe reţelele sociale că a reuşit să deschidă porţile proiectului ei de suflet.

„Împotriva tuturor aşteptărilor! Le mulțumesc în special copiilor și prietenilor mei pentru că au crezut în acest proiect și mi-au oferit tot sprijinul. 2 ani de negocieri intense, multe eșecuri și surprize neaşteptate – dar în sfârșit am reușit să fac asta se întâmple. Este întotdeauna imposibil până atunci când devine posibil„, a transmis Sophie Ayad pe reţelele de socializare.

Femeia care are doi copii cu Ion Ţiriac are o prezentare spectaculoasă pe site-ul magazinului pe care l-a deschis. Sophie are 30 de ani de experienţă în domeniu.