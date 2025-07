Mario Camora a dat verdictul după derby-ul cu Rapid! Obiectivul ardelenilor în acest sezon: "Important pentru club" - Antena Sport

Mario Camora rupe tăcerea. După derby-ul contra celor de la Rapid, scor 1-1, veteranul ardelenilor era extrem de mulţumit. Spune că egalul este un rezultat foarte bun pentru formaţia din Gruia. Mai mult, se gândeşte la meciul cu Lugano, din turul 2 preliminar al Europa League.

Mario Camora a dezvăluit şi ce l-a scos din sărite la meciul contra celor de la Rapid. Faptul că CFR Cluj a primit gol foarte repede, în startul reprizei secunde.

Mario Camora a dezvăluit obiectivul celor de la CFR Cluj

Marior Camora este extrem de supărat pentru golul primit de echipa sa imediat. “Mă pregătesc bine, încerc să am grijă de mine. E cel mai bine pentru mine să joc din 3 în 3 zile. Mister a văzut că m-am pregătit, are încredere în mine. Prima repriză am controlat-o, am avut ocazii, puteam să mai săm un gol. Am primit prea repede gol în repriza a doua, dar cred că e un rezultat echitabil. Jucătorii sunt cam toţi din sezonul trecut la Rapid, sunt omogeni. Fiecare antrenor e cu stilul lui. Important e să atingi obiectivul”, a spus Mario Camora, la finalul meciului, conform digisport.ro.

Fundaşul stânga veteran al celor de la CFR Cluj speră ca echipa din Gruia să dea lovitura în faţa elveţienilor de la Lugano. Prima manşă din turul 2 preliminar e joi seara, în deplasare. Camora se gândeşte însă şi la meciurile din Liga 1. “E un punct bun, acum pregătim meciul cu Lugano. Şi cu echipele mici e bine să câştigi punctele. Am pierdut multe în sezonul trecut, dar e foarte important şi pentru noi, şi pentru club”, a mai spus Camora.

Louis Munteanu a răbufnit după ce a fost întrebat de plecarea de la CFR Cluj

La finalul partidei cu Rapid, Louis Munteanu a transmis faptul că s-a plictisit de toate zvonurile apărute în ultima perioadă. Atacantul a asigurat că este concentrat pe evoluțiile sale de la CFR Cluj și că va da totul pentru echipa antrenată de Dan Petrescu.