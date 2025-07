Marea temere a lui Dan Petrescu! Dezvăluiri din vestiar după egalul cu Rapid: "Am vorbit degeaba la pauză" - Antena Sport

Dan Petrescu era extrem de supărat la finalul meciului cu Rapid, scor 1-1. Antrenorul celor de la CFR Cluj a fost dezamăgit de golul marcat de giuleşteni în startul reprizei secunde. Spune că a vorbit degeaba în vestiar, la pauza meciului.

Dan Petrescu îi laudă pe cei de la Rapid. E convins că echipa pregătită de către Costel Gâlcă va prinde play-off-ul va termina în primele trei echipe din Liga 1.

Ce probleme are Dan Petrescu înaintea meciului cu Lugano

Dan Petrescu spune că şi-ar fi dorit să menajeze mai mulţi jucători, dar nu a reuşit. “Am jucat în prima repriză, foarte bine, am avut ocazii. Am făcut pressing. Am vorbit degeaba la pauză, le-am zis să rezistăm în primele 15 minute. Aş fi vrut să mai schimb. Am jucat deja 5 meciuri. E greu să joci pe căldura asta. Totuşi, e un rezultat pozitiv. Rapid sigur se va bate la play-off şi la primele 3. Nu am urmărit un şut de la distanţă, ne-a surprins pe toţi. Nu mă aşteotam să începem atât de rău. A fost foarte greu de marcat Dobre”, a spus Dan Petrescu, la finalul meciului, conform digisport.ro.

Antrenorul echipei din Gruia se teme de meciul cu elveţienii de la Lugano. Spune că nu a avut timp să îi studieze mai ales că elveţienii nu au jucat niciun meci oficial în acest sezon. Mai mult, Dan petrescu a vorbit şi despre situaţia lui Louis Munteanu. “Mă aştept să avem probleme. Jucăm pe sintetic următorul meci, am avut meciuri foarte grele pe această suprafaţă. Preferam să jucăm pe zgură sau ciment. De mâine dimimeaţă trebuie să fac antrenament şi apoi plec cu maşina, nu am timp. Nu am timp să îi studiez şi nu-mi place asta. Am pierdut mai mulţi jucători, va fi dificil să fac o echipă. Un atacant la Louis Munteanu îl gseşti la 10 sau 20 de ani. Să vedem ce ofertă va fi. Depinde de el şi de club”, a mai spus Petrescu.