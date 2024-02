La mulţi ani, Mihai Neşu! Fostul internaţional a împlinit 41 de ani - Antena Sport

Cam asta e dorința de opt ani de zile, de când avem centrul actual cu copii pentru dizabilități din Oradea. Deja am depășit 140 de copii care ne-au trecut și ne trec pragul an de an. A devenit cam neîncăpător. Dorința noastră, la fiecare Crăciun, este să reușim să mutăm centrul actual în noul complex de recuperare și să le oferim mult mai condiții. Să fie o oază de recuperare și de liniște sufletească și de relaxare”, a declarat Mihai Neșu în cadrul unui interviu.

Mihai Neșu nu și-a putut stăpâni emoțiile după calificarea României la EURO 2024. Dezvăluirea fostului fundaș

Mihai Neșu nu și-a putut stăpâni emoțiile după calificarea României la EURO 2024. Fostul fundaș a vorbit despre performanța echipei naționale, care este condusă de selecționerul Edi Iordănescu.

Chiar dacă Neșu a suferit o accidentare gravă în 2011 și a fost nevoit să renunțe la fotbal, acesta continuă să fie un susținător al echipei naționale. Fostul fundaș a dezvăluit faptul că a fost foarte emoționat după meciul cu Israel, care a adus calificarea „tricolorilor” la turneul final din Germania.

„Nu știu dacă lipsa lacrimilor e un instrument de măsură al faptului că ești puternic. Din contră, cred că cine are darul lacrimilor e un dar mare de la Dumnezeu care curăță sufletul.

De exemplu, m-a emoționat foarte tare când s-a calificat România la Campionatul European, aproape mi-au dat lacrimile. A fost o bucurie imensă văzând bucuria lor și faptul că nu se aștepta lumea să se califice. Multă lume i-a tot blamat și am fost cu sufletul alături de ei”, a spus Mihai Neșu, în vlogul „Altceva”.