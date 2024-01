Vedeta milionară din România care s-a dus cu caviar la mormântul mamei sale: "Ştiu că se bucură!" - Antena Sport

„Pentru o familie cumva cunoscută, cel mai greu lucru este pentru copii. Numele apasă foarte greu peste copii. Eu am fost cumva terorizată să nu cumva cineva să îmi spună: nu știu cum o cheamă mă, e fata cântăreței. Nu știu cum o cheamă! Eu i-am spus mamei mele că într-o zi am să fiu mai cunoscută ca ea. I-am spus: Într-o zi, am să ajung mai cunoscută ca tine, ai să vezi!

De ce?! Pentru că de Sfântul Ion eu nu primeam nicio floare și nicio urare. Ea era Ionela Prodan, eu eram Anamaria Ionela, fata Ionelei. Eu nu primeam nimic și ea primea flori și cadouri.

Atunci le spuneam: este și ziua mea! Și eu sunt Anamaria Ionela. Toți îmi spuneau că nu au știut și atunci am zis: Las că o să vină ziua în care o să știți și voi și o să fiu mai mare decât ea”, a declarat Anamaria Prodan, citată de viva.ro.