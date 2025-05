Milionarul român care a pierdut 2 milioane de euro în 5 luni! Mărturie dureroasă despre greşelile comise - Antena Sport

Milionarul român a comis-o grav în prima parte a anului 2025. A pierdut 2 milioane de euro în timp record. Acum, acesta a făcut o mărturie dureroasă despre greşelile pe care le-a comis. A explicat, în detaliu, cum a ajuns să piardă o asemenea sumă de bani în mai puţin de 5 luni de zile.

Milionarul român care este asociat cu Gică Hagi, dar şi cu Ilie Năstase a suferit o pierdere uriaşă. 2 milioane de euro „s-au evaporat” din conturile sale.

Mărturie dureroasă a milionarului român

Milionarul român a pierdut o sumă imensă în 2025. Acum, Ciprian Marica a recunoscut ce i s-a întâmplat. A făcut investiții care nu s-au concretizat şi s-au dovedit a fi extrem de păguboase pentru el. 2 milioane de euro l-au costat greşelile făcute.

„Am pierdut cam două milioane de euro. Nu au fost numai afaceri cu prietenii, au fost și sfaturi: ‘Hai să cumpărăm acolo, să facem acolo!’. Au fost investiții prost făcute. E bine – și asta o spun pentru toată lumea – să faci ceea ce știi. Nu poți să știi totul. Mă uitam la dezbaterea prezidențială, nu trebuie un președinte să le știe pe toate.

Totuși, n-au fost întrebări despre sport și cultură, puteau să îl întrebe dacă tot le știe pe toate. Am cumpărat și cryptomonede, dar nu acolo am pierdut. Au fost niște fonduri de investiții în care am investit și n-a fost să fie”, a explicat Ciprian Marica la „un PODCAST mișto by Bursucu”.