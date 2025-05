Milionarul român care cheltuie 125.000 euro pe săptămână: "E uluitor, dar când le pui cap la cap..." - Antena Sport

Milionarul român s-a decis să dea cărţile pe faţă. A vorbit despre cheltuielile uriaşe pe care le are, în fiecare săptămână, cu familia sa numeroasă. Are 9 copii cu 4 femei diferite şi nimănui nu îi lipseşte nimic.

Milionarul român s-a decis să spună totul. Cristi Borcea a făcut publică suma pe care o cheltuie săptămânal cu familia sa extinsă.

Milionarul român cheltuie sume uriaşe

Pentru Cristi Borcea viața de părinte a 9 copii nu este deloc simplă. Spune că e copleşit pur şi simplu de cheltuieli. Sparge 125.000 de euro pe săptămână cu întreaga familie. „(n.r.-am auzit un zvon potrivit căruia ați avea cheltuieli lunare de 500.000 €) „Da, este adevărat. E uluitor, dar când le pui cap la cap… Sunt 9 copii, meditații, școli, chirii, mașini, impozite, case, pensii alimentare, sunt bani mulți, mulți.

Șase milioane de euro pe an. E o presiune foarte mare, da, mai ales în momentele astea în care nu mai merg lucrurile cum mergeau, economia. Ca antreprenor sunt cum am fost și atunci când eram conducător, acționez imediat. Așa mi-am creat să fiu numărul 1 în România, dar atunci când ajungi numărul 1 în România nu mai poți să iei decizii pripite”, a declarat Cristi Borcea, în cadrul podcastului iamnews.

De-a lungul anilor, Cristi Borcea a fost căsătorit de 3 ori și are 9 copii cu 4 femei diferite. Din prima sa căsătorie, cu Mihaela Borcea, îi are pe Patrick, Melissa și Angelo. Alături de Alina Vidican îi are pe George și Gloria. În urma unei relații cu avocata Simona Dana Voiculescu a rezultat o fetiță, Andreina Carolyn Chistine. Cu actuala soție, Valentina Pelinel, are alți trei copii, Indira, Milan și Rania Maria.