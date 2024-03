Mircea Rednic, surprins când a aflat că va juca tot cu Dinamo în prima etapă din playout: "Nu cred!" Ce a zis de incidente - Antena Sport

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

UTA va debuta în playout împotriva celor de la Dinamo. Gregorio a marcat singurul gol al partidei. Antrenorul arădenilor credea că echipa sa va juca cu Voluntari în prima etapă din playout.

Mircea Rednic, surprins când a aflat că va juca tot cu Dinamo în prima etapă din playout

„Ce n-a mers? N-am avut șansă. Au dat golul pe care l-au dat după o minge deviată. Noi am avut minge deviată în repriza a doua, dar s-a dus afară. Am avut șutul lui Trif, scos de portar. Ne-am retras prea mult, am stat prea jos în prima repriză.