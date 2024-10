Motivul pentru care David Popovici continuă să refuze planul uriaş al lui Ion Ţiriac: "Am o misiune mult mai importantă!" - Antena Sport

Galerie (22) Motivul pentru care David Popovici continuă să refuze planul uriaş al lui Ion Ţiriac David Popovici şi Ion Ţiriac / Colaj Profimediaimages Acesta este motivul pentru care David Popovici continuă să refuze planul uriaş pe care Ion Ţiriac l-a gândit încă din 2022. Miliardarul român şi-a dorit să îl trimită pe Popovici în Statele Unite, astfel încât „Regele Nataţiei” să beneficieze de cele mai bune condiţii. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Campionul olimpic de la Paris a avut şi mai multe oferte de la universităţi de renume din SUA, dar a decis să îşi urmeze studiile în România. David Popovici tocmai a revenit la cursuri, după ce a avut „îngheţat” primul an de la Facultatea de Psihologie, din cadrul Universităţii Bucureşti. Luase această decizie pentru a se putea pregăti pentru JO 2024. David Popovici continuă să refuze planul uriaş al lui Ion Ţiriac Întrebat de ce a ales să rămână în România, David Popovici nu a stat pe gânduri. „(De ce alegi să rămâi în ţară, ai putea face lucruri absolut oriunde în luma asta largă? De ce ai ales să rămâi în România?) Sunt destul de mult legat de ţara mea, pentru că aici am crescut, aici am rădăcinile. De ce aleg să stau aici? E un motiv destul de simplu. Poate e schimbat puţin faţă de cel pe care îl aveam în urmă cu trei ani, când îmi doream să ajung să studiez în State, să concurez pentru universităţile lor, dar în continuare să concurez pentru România. Asta nu s-ar fi schimbat niciodată. Reclamă

Am o echipă foarte bună aici. În primul rând relaţia pe care o am alături de antrenorul meu e de nepreţuit. De ce aş da ceva ce ştiu că funcţionează… chiar dacă la schimb voi primi cea mai importantă diplomă de studiu sau şansa să mă laud că am studiat la Stanford sau Princeton?

Nu se ştie niciodată, abia am împlinit 20 de ani, mă pot duce oricând. Numai că momentan simt că am o misiune mai importantă aici în România„, a declarat David Popovici la digi24.ro.

David Popovici a cucerit medalia de aur în proba de 200 de metri liber de la Jocurile Olimpice 2024. În proba de 100 de metri liber, Popovici s-a clasat pe 3, cucerind bronzul. Pentru performanţa obţinută în capitala Franţei, fenomenul nataţiei româneşti a primit două limuzine electrice de lux de la Fundaţia Ion Ţiriac.

Ion Ţiriac a avut un plan uriaş cu David Popovici Ion Ţiriac a avut un plan uriaş cu David Popovici. Miliardarul român a fost însă refuzat de cei din jurul marelui campion, dar şi de Camelia Potec, cea care i-a explicat totul omului de afaceri. Ţiriac a vrut să îl trimită în Statele Unite pe David Popovici, pe vremea când acesta era încă în liceu, dar s-a trezit refuzat. Chiar dacă la americani ar fi avut conduţii considerate mai bune, David a ales să devină campion în România. „Lui David Popovici nu pot să îi recomand nimic! Mi-am permis să îi dau telefon doamnei președinte, care mi-a spus: ‘Băi, Țiriac, n-ai cum să-l pui să se ducă în SUA să se antreneze. Pentru că mai are doi ani de liceu, ăia au alt calendar, februarie, martie, aprilie. Iar calendarul nostru, cu campionate europene, mondiale, e la trei luni după. Și putem și noi!’”, spunea în trecut Ion Ţiriac, citat de TVR.

