Nora milionarului care şi-a înşelat soţia 16 ani cu cea mai cunoscută amantă din România, apariţie de "infarct": "Perfecţiune" - Antena Sport

„Eu și Alex nu am fost niciodată despărțiți, doar că am ales să nu îmi mai postez viața pe social media și nici nu o să o mai fac!”, declara Cristina Ich pentru cancan.ro după ce a apărut în ipostaze tandre alături de Alex Piţurcă în noaptea de Revelion.

Victor Piţurcă a mărturisit că fetele cu care a avut relaţii Alex Piţurcă până să o cunoască pe Cristina Ich nu au fost pe placul său. Despre Cristina Ich însă, fostul selecţioner a spus că „este o femeie în adevăratul sens al cuvântului”. Piţurcă dezvăluia că fiul lui, Alex, şi Cristina Ich încă se iubesc, motiv pentru care şi-a şi manifestat opinia că ei se vor împăca. Iată că acest lucru s-a întâmplat acum.

„Alex şi Cristina se iubesc în continuare, ăsta e adevărul”

Victor Piţurcă anticipa împăcarea fiului său, Alex, cu Cristina Ich. El a mărturisit şi ce sfaturi de viaţă i-a dat fiului său.

”Mie, fetele cu care a fost el, nu mi-au fost la suflet. Eu voiam altceva pentru el. Nu mi-am dorit pentru el vedete. El având doar vedete, este un mic dezavantaj. I-am spus, statutul de bărbat aduce niște obligații.

Are copil, are un băiat, a fost cu o femeie în adevăratul sens al cuvântului. Cristica Ich e femeie cu capul pe umeri, pe ea nu o iau ca vedetă. Cristina are copil, i-am spus lui Alex că trebuie să știe să aibă grijă de familia lui.

Nu îi văd despărțindu-se… Ei se iubesc în continuare, ăsta e adevărul. Cel mai important moment din viața lui Alex ăsta este: copilul cu Cristina”, a spus Victor Pițurcă în podcastul lui Nasrin Ameri.