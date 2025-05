Cristi Chivu, dat de gol de Victor Piţurcă! Ce sfat i-a dat fostul selecţioner antrenorului de la Parma - Antena Sport

Cristi Chivu este foarte aproape de o performanţă importantă. O poate salva pe Parma de la retrogradare în primul său mandat ca antrenor la o formaţie de seniori. Fostul selecţioner, Victor Piţurcă îl laudă la scenă deschisă pe tehnicianul celor de la Parma.

Victor Piţurcă este impresionat de parcursul lui Cristi Chivu la Parma, deşi nu era atât de încrezător atunci când acesta a preluat echipa de pe Ennio Tardini.

Victor Pițurcă este impresionat de parcursul lui Cristi Chivu la Parma. Mai mult, fostul selecţioner spune că acesta a luat decizia bună atunci când a refuzat-o pe Rapid. Cei doi vorbesc frecvent la telefon, mai spune fostul selecţioner. Piţurcă, fan al lui Inter, a ţinut pumnii celor de la Parma în meciul direct încheiat la egalitate, scor 2-2. „Dintre foștii mei jucători sunt mai mulți băieți care cred că îmi calcă pe urme. Sigur, și cu urcușuri, și cu coborâșuri. Cristi Chivu a jucat la echipe mari, a câștigat Liga Campionilor cu Inter și iată că a reușit să devină antrenor în Serie A, la Parma. Direct, fără să antreneze vreo echipă mare înainte!

Eu cred că el are un mare viitor ca antrenor. Am văzut că a fost solicitat și de Rapid. Eu zic că a procedat foarte bine, cu toate că și când a mers la Parma m-am gândit că riscul e enorm. A reușit să stabilizeze echipa printr-o organizare extraordinară. Are șanse mari să scape de la retrogradare și ar fi o mare performanță dacă ar reuși acest lucru.

În același timp, ar fi un pas uriaș ca antrenor. Eu mai vorbesc cu el. Îmi doresc foarte mult să ajungă să antreneze Inter. El făcea o glumă după ce a făcut egal cu Inter. M-a întrebat cu cine am ținut. I-am zis: ‘De data asta, am ținut cu tine. Inter poate să câștige campionatul și fără punctele pierdute cu tine. Am ținut cu tine ca să scapi echipa de la retrogradare!’.