Nora milionarului ce şi-a înşelat soţia 16 ani cu cea mai cunoscută amantă din România a renunţat la haine şi a pozat provocator! - Antena Sport

Pozele incendiare au fost făcute la malul mării. Cristina Ich e un influencer foarte cunoscut în România. Ea e urmărită de 920.000 de persoane pe Instagram.

Postările de pe reţelele sociale îi aduc bani frumoşi Cristinei Ich. Vedeta se iubeşte cu Alex Piţurcă, fiul fostului selecţioner Victor Piţurcă.

Cristina Ich a fost despărţită de Alex Piţurcă, bărbatul celebru cu care are un băieţel superb, pe Noah, dar cei doi s-au împăcat recent, dând o altă şansă relaţiei lor. Cristina Ich şi Alex Piţurcă nu sunt cununaţi civil.

Victor Piţurcă, recunoscut pentru faptul că nu dă detalii din viaţa de familie, a vorbit despre nora lui, Cristina Ich. Fostul selecţioner al României a vorbit în termeni laudativi despre femeia cu care fiul lui, Alex Piţurcă, are un copil.

Victor Piţurcă a mărturisit că fetele cu care a avut relaţii Alex Piţurcă până să o cunoască pe Cristina Ich nu au fost pe placul său. Despre Cristina Ich însă, fostul selecţioner a spus că „este o femeie în adevăratul sens al cuvântului”.

Piţurcă anticipa că fiul lui, Alex, şi Cristina Ich se vor împăca, lucru care s-a şi întâmplat. El preciza că Alex Piţurcă şi Cristina Ich se iubesc. Victor Piţurcă: „Cristina Ich e o femeie în adevăratul sens al cuvântului” ”Mie, fetele cu care a fost el, nu mi-au fost la suflet. Eu voiam altceva pentru el. Nu mi-am dorit pentru el vedete. El având doar vedete, este un mic dezavantaj. I-am spus, statutul de bărbat aduce niște obligații. Are copil, are un băiat, a fost cu o femeie în adevăratul sens al cuvântului. Cristina Ich e femeie cu capul pe umeri, pe ea nu o iau ca vedetă. Cristina are copil, i-am spus lui Alex că trebuie să știe să aibă grijă de familia lui. Nu îi văd despărțindu-se… Ei se iubesc în continuare, ăsta e adevărul. Cel mai important moment din viața lui Alex ăsta este: copilul cu Cristina”, spunea Victor Pițurcă în podcastul lui Nasrin Ameri. Victor Piţurcă a ridicat-o în slăvi pe soţia lui, pe care a înşelat-o 16 ani cu cea mai cunoscută amantă din România În acelaşi podcast, Victor Piţurcă a vorbit în termeni elogioşi despre soţia lui, Maria. În prezent, copilul pe care Victor Piţurcă îl are din relaţia cu Vica Blochina, zisă „cea mai cunoscută amantă din România”, locuieşte în casa fostului selecţioner. ”Am fost și mare norocos să dau peste o femeie extrem de echilibrată. Sigur că așa mi-am crescut-o și eu. La 17 ani am cunoscut-o (n.r.: pe Maria Piţurcă), la Târgu Jiu. Ea era încă elevă la liceu. (…) A terminat liceul și a intrat la facultate în Craiova și s-a mutat în casa mea din Craiova. Eu făceam naveta Craiova-Scornicești”, a dezvăluit Victor Pițurcă pentru aceeaşi sursă. Reclamă

Nu cu mult timp în urmă, și Vica Blochina a vorbit deschis despre situația în care s-a aflat, atunci când i-a transmis lui Piți că este însărcinată cu Edan. Cei doi au avut o relaţie extraconjugală de 16 ani şi au împreună un copil, pe Edan.

„După ce am rămas însărcinată şi i-am spus că o să am un copil, a fost în felul următor. Între noi nu mergea relaţia foarte bine. Eu am zis că este o binecuvântare de la Dumnezeu. Am zis că aşa a vrut Doamne-Doamne să aduc acest copil pe lume.

Şi când i-am povestit că voi avea un copil, în momentul ăla, toate lucrurile la noi s-au schimbat. La noi s-au schimbat lucrurile în foarte rău. În momentul ăla, nu mai aveam prieten, nu aveam tată, nu aveam iubit, nu aveam frate”, a spus Vica Blochina, în podcastul Femeiadeasupra.

