Primul jucător important care pleacă de la FCSB! Gigi Becali i-a stabilit preţul - Antena Sport

Gigi Becali a spus că nu vrea să cedeze jucători, în speranţa că prinde grupa de Champions League şi potul cel mare, de zeci de milioane de euro. Totuşi, i-a fixat preţul de plecare unuia dintre cei mai importanţi jucători de la FCSB. Este vorba despre Adrian Şut.

Gigi Becali este dispus să îl lase să plece pe Adrian Şut, deşi acesta a fost unul dintre cei mai importanţi jucători de la FCSB în sezonul recent încheiat. A şi fost căpitanul echipei în lipsa accidentatului Darius Olaru.

Gigi Becali i-a stabilit suma de transfer lui Adrian Şut

Gigi Becali face echipă de Champions League la FCSB. I-a adus deja pe Daniel Graovac şi Denis Alibec şi este foarte aproape de a-l aduce şi pe Dennis Politic, de la marea rivală, Dinamo. FCSB este însă aproape de a-şi ceda unul dintre cei mai importanţi jucători, Adrian Şut. Mijlocaşul ar fi dorit în Italia, Arabia Saudită, Qatar și Emiratele Arabe Unite, conform digisport.ro. Sursa citată spune că noul impresarat al jucătorului, Federico Pastorello, a intrat la negocieri cu mai multe echipe.

Al Riad ar fi oferit pentru Șut, în urmă cu câteva luni, două milioane de euro, la jumătate față de ceea ce-și dorea patronul FCSB. Preţul pentru care Becali este dispus să renunţe la jucător este de minim 4 milioane de euro. Ar fi un profit uriaş pentru FCSB. Asta pentru că Şut a venit la actuala campioană în 2019, fără sumă de transfer.

“Cred că, la un moment dat, orice jucător își dorește să facă pasul, să plece afară. E clar că și în acest moment îmi doresc să plec, dar cât sunt aici o să fiu focusat pe FCSB și o să dau tot ce am mai bun! Nu sunt disperat să plec, dar da, când o să am oportunitatea și oferta concretă, mi-aș dori să fac următorul pas. Mi-aș dori foarte mult să ajung în campionatul din Spania. Cred că mi s-ar potrivi. Plus că sunt fan Barcelona”, a spus Șut în aprilie, conform fanatik.ro.