Pensia pe care Petre Roman o primeşte, lună de lună, de la statul român. Suma este uriaşă - Antena Sport

Am pensia mea şi pensia specială. În cazul meu, fiind vorba de mai multe mandate, cinci mandate, am pensia 10.000 de lei„, a dezvăluit Petre Roman, cu ceva timp în urmă, la Antena 3.

În vârstă de 77 de ani, Petre Roman este căsătorit cu Silvia Chifiriuc, care este cu 26 de ani mai tânără. (VEZI IMAGINI RARE CU SO’IA LUI PETRE ROMAN) Petre Roman s-a căsătorit cu Silvia Chifiriuc în 2009. Într.un interviu rar acordat Antena Stars, soţia lui Petre Roman a vorbit la superlativ despre soţul său.

„Eu am trăit o viață foarte frumoasă, cu toți prietenii mei, cu toți partenerii mei de viață. Am lăsat totul curat în urmă, frumos. Când m-am mutat în București și ne-am îndrăgostit, această mare iubire de care eu am avut parte, am tras linie foarte elegant, ca să nu aibă el (n.red.: Petre Roman) de suferit. În sensul să nu vină cineva să spună: Uite, Silvia, trebuie să-mi dea cutare lucru. Dimpotrivă, eu am fost generoasă. Am lăsat de la mine să fie bine”, a spus Silvia Chifiriuc.

„În momentul în care a devenit publică relația dintre noi, în 2007, era evident că va fi o mare învolburare mediatică, având în vedere faptul că sunt un om cunoscut în România. Au fost 54 de zile fără oprire. Pentru Silvia a fost greu. A suferit mult”, a spus şi Petre Roman.

Investiţia uriaşă plănuită de Florentino Perez la Bacău! Petre Roman l-a dat de gol

Petre Roman a făcut o dezvăluire fabuloasă despre Florentino Perez, preşedintele celor de la Real Madrid. Fostul premier al României susţine că are o relaţie de prietenie cu Perez.

Petre Roman a dezvăluit că l-a convins pe Florentino Perez să investească într-un centru de fotbal din Bacău. Proiectul a demarat înainte de pandemie, dar s-a întrerupt o dată cu restricţiile impuse. „Eu l-am susţinut de câteva ori atunci când Real Madrid a trecut prin perioade mai dificile. Aşa s-a legat un soi de relaţie. Mă invită la anumite meciuri ca să fiu prezent. I se părea că dacă sunt eu acolo Real Madrid o să joace mai bine. (n.r. – Florentino Perez) A vrut să creeze cu nişte prieteni, în Bacău, un centru de fotbal, dar nu pentru excelenţă. Ăsta e un exemplu interesant. Am vorbit cu Florentino şi mi-a spus <<Te ajut, dar nu un centru de fotbal de excelenţă. Pe ăsta ţi-l dau eu aici>>. <<Nu, domnule, fă-mi un centru de fotbal în care să vină copiii din familii necăjite, să-i scoţi din mediul ăla necăjit>>. Am pornit centrul ăsta. Trebuia să fie la Bacău. Am avansat foarte mult. Real Madrid ne dădea tot sprijinul. A venit Covidul peste noi, s-a întrerupt timp de doi ani şi reluarea a fost foarte dificilă, pentru că între timp tot ceea ce gândisem noi ca centru sportiv”, a spus Petre Roman la orangesport.ro.