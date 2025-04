Sorin Cârţu cere ca Florin Tănase şi Ştefan Târnovanu să fie chemaţi la Comisii: "Astea ce înseamnă?" - Antena Sport

Sorin Cârţu, preşedintele de onoare al Universităţii Craiova, a ascultat declaraţiile date de jucătorii FCSB-ului de la finalul remizei de pe Ion Oblemenco şi a venit cu replica după ce Florin Tănase şi Ştefan Târnovanu au acuzat arbitrajul.

În urmă cu câteva zile, Sorin Cârţu s-a aflat în centrul atenţiei, după ce şi el a criticat arbitrajul, riscând chiar să fie suspendat pentru mai multe declaraţii dure. Acum, legenda oltenilor se întreabă dacă cei doi jucători ai roş-albaştrilor vor avea parte de acelaşi tratament.

Sorin Cârţu, deranjat de declaraţiile lui Florin Tănase şi Ştefan Târnovanu, după Universitatea Craiova – FCSB

„(n.r. – Am văzut două declarații foarte dure ale jucătorilor de la FCSB) Astea ce înseamnă? O să fie chemați de CCA la Comisia de Disciplină? E atac clar la arbitru. Cum ne trimite pe noi toată lumea la comisii, așa să se uite și la declarațiile astea. Eu nu vreau răul nimănui, dar sunt declarații foarte subiective.

Dacă ei spun la partida asta că noi am fost avantajați și că n-am fi meritat să câștigăm, îți dai seama de puterea lor de analiză. Nu stau acum să intru în polemici cu Tănase și Târnovanu. Pe mine de ce să mă cheme la comisii? Pentru că am zis de ierarhizări și arbitraj șmecheresc? Am cu ce să le demonstrez, sunt „N” faze. Dacă vezi că de trei ori la rând e pus Costreie la VAR și ba intervine, ba nu intervine în favoarea aceleiași echipe, îți pui niște întrebări. Sunt coincidențe sau situații dubioase?

Să iasă la televizor un purtător de cuvânt al lor și să ne spună de ce nu i-a dat al doilea galben lui Ngezana la faza aia. Să vedem și noi care sunt motivele. Să vedem ce am văzut noi și ce au văzut ei”, a declarat Sorin Cârţu, la fanatik.ro.