Dinamo forţează transferul unui jucător din Liga 1. Noua ţintă a lui Zeljko Kopic - Antena Sport

Întrebat dacă a fost contactat de Andrei Nicolescu, Gigi Becali a dezvăluit că nu a fost sunat, dar nu a scos din calcul faptul că e posibil ca administratorul special de la Dinamo să îl fi căutat la alt număr de telefon.

„Nu ştiu, probabil m-a sunat pe alt număr. Mai am încă un număr, mă uit la o lună, am schimbat numărul că mă disperau, şi am luat alt telefon. O fi sunat acolo, la o lună mă uit. Nu am, tată, eu două telefoane, nu-mi trebuie. Nu mă feresc de nimic.

O să dea el 300.000 de euro pe jucător de 20 de ani că noi suntem proşti şi el e deştept”, a declart Gigi Becali, la fanatik.ro.