Suma primită de Ilie Năstase de la statul român, pe lângă pensie. Cu cât este răsplătit fostul sportiv - Antena Sport

Ilie Năstase a fost primul lider mondial din tenisul masculin, având rezultate uriaşe. Ajuns la vârsta de 78 de ani, Năstase are în palmares două titluri de Grand Slam la simplu, şi alte trei la dublu.

„1435 de lei este pensia mea de ani buni. Nu am primit nimic în plus, niciun măcar leu. Nu am primit nici măcar vreo hârtie oficială legată de vreo posibilă schimbare a pensiei.

Citesc prin presă că am pensie de general, dar asta e o mare gogoriță. Am ieșit cu gradul de locotenent-colonel la pensie și am lunar în cont suma de 1435 de lei. Nici mai mult, nici mai puțin!

Sunt un general cu o pensie de 1435. Înseamnă că atât merit!”, spunea Ilie Năstase despre pensia pe care o încasează, conform sportpesurse.ro.