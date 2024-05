Pentru câţi bani au ajuns să fie bătute cele două femei de "Perversul de pe Târgu Ocna", în gala RXF care a scandalizat România! - Antena Sport

Nu ne-am gândit că forța noastră se compară cu a lui, bărbatul rămâne bărbat. Nu sunt supărată nici pe el, nici pe mine, nici pe Betty. A fost spectacol, nu cred că vă pare rău că ați plătit 10 euro. Noi v-am oferit ceea ce ați vrut să vedeți. Vă mulțumesc pentru grija acordată.

Perversu` nu ne-a menajat deloc, dar până la urmă asta trebuia să facă, nu a intrat acolo să danseze cu noi, a intrat să se bată. Noi ne-am asumat chestia asta și cu siguranță aș mai repeta experiența. El ne-a lovit cu toată puterea lui. A fost agresiv! A lovit cu ură”, a transmis Roxana Țuțu pe reţelele sociale.

Anul trecut, Bogdan Mocanu l-a învins pe Vicenzo Final Boss într-o gală RXF şi a primit aproximativ 10.000 de euro. Tot în 2023 a avut loc o competiţie în care bărbaţii îşi dădeau palme. Sorin Comşa a câştigat competiţia, dar a fost atunci desfigurat pentru 5.000 de euro.

„Perversul de pe Târgu Ocna” a avut deja o reacţie şi a anunţat că nu mai are de gând să mai lupte împotriva femeilor.

„Îmi pare rău că am dat în ele, dar n-am vrut să-mi dezamăgesc copiii. I-am pus pe copiii mei înainte de oricine. Doar mort mă puteau scoate de acolo. Copiii mi-au zis să câștig, să nu râdă alții de ei la școală. N-aveam cum să pierd. Eu nu am ales (nr. lupta), am cules, am luat ce mi s-a dat! După meci i-am spus Roxanei că-mi pare rău… Nu voi mai accepta niciun meci cu fete”, a declarat Perversul de pe Tg. Ocna.