“Poate se împacă!” Detalii şoc despre Anamaria Prodan si Laurenţiu Reghecampf! Mesajul care a surprins pe toată lumea - Antena Sport

Bărbatul meu are însă un plus față de mulți alții. Are foarte multă demnitate și foarte multă școală. Eu zic că are tot ceea ce îi trebuie unui bărbat. E de vârstă apropiată cu mine. Niciodată nu o să mai îmi iau un bărbat mai mic decât mine. Trebuie să fie cineva care să mă susțină, care să mă ajute.

Trebuie să am ce să învăț de la el. Să facem o echipă în adevăratul sens al cuvântului, să nu trag doar eu la căruță. Să nu îl adun mort de beat de prin cârciumi, să nu vină cu prostituate acasă, să nu primesc telefoane și poze.

Poate rămânea în Liga a doua, fără liceu terminat și așa mai departe. A fost greșeala mea. Și astăzi o regret pentru că aceste fete antrenate în oraș stau și pândesc gâștele astea de bărbați care își distrug imaginea și familia. Iar finalul lor va fi întotdeauna cumplit„, a spus Anamaria Prodan la fanatik.ro.