Anamaria Prodan a rupt tăcerea despre noul iubit: "Nu este golan!" Avertimesment pentru Reghecampf: "Finalul va fi cumplit!" - Antena Sport

Reclamă

Bărbatul meu are însă un plus față de mulți alții. Are foarte multă demnitate și foarte multă școală. Eu zic că are tot ceea ce îi trebuie unui bărbat. E de vârstă apropiată cu mine. Niciodată nu o să mai îmi iau un bărbat mai mic decât mine. Trebuie să fie cineva care să mă susțină, care să mă ajute.

Trebuie să am ce să învăț de la el. Să facem o echipă în adevăratul sens al cuvântului, să nu trag doar eu la căruță. Să nu îl adun mort de beat de prin cârciumi, să nu vină cu prostituate acasă, să nu primesc telefoane și poze.

Reclamă

De fiecare dată când mi-am expus viața, s-au întâmplat numai rele. Și poate dacă îl lăsam pe fostul soț acolo unde îi era locul și nu-l făceam `soare` și `lună` și `stele` și nu îl băgam prin reality-show-uri să devină cunoscut și să îi fac o imagine din care trăiește și astăzi, crede-mă că nu îl băga nimeni în seamă.

Poate rămânea în Liga a doua, fără liceu terminat și așa mai departe. A fost greșeala mea. Și astăzi o regret pentru că aceste fete antrenate în oraș stau și pândesc gâștele astea de bărbați care își distrug imaginea și familia. Iar finalul lor va fi întotdeauna cumplit„, a spus Anamaria Prodan la fanatik.ro.

Anamaria Prodan, declaraţii morbide despre Laurenţiu Reghecampf

Anamaria Prodan a făcut declaraţii morbide despre Laurenţiu Reghecampf. Agentul de jucători este de o lungă perioadă de timp în proces de divorţ cu soţul ei, cel care antrenează în Arabia Saudită. Impresarul nu l-a menajat pe bărbatul cu care are un copil, pe Laurenţiu Reghecampf Jr (Bebeto).

Reclamă

Reghecampf şi-a refăcut deja viaţa şi locuieşte alături de Corina Caciuc. Iubita lui i-a dăruit deja un copil, pe Liam, şi este din nou însărcinată. „Nu stăm să căutăm nod în papură unui hit precum este <<Soarele meu>>, nu? Cine se gândește la alt scenariu, ori se simte cu musca pe căciulă, ori face asocieri de dragul anilor trecuți, n-are decât! Dacă vă referiți la <<ex>>, vă rog să nu mai faceți asocieri cu familia mea. Am spus demult că este mort și îngropat! Îi păstrăm o amintire veche de bărbat adevărat din trecut, iar ce a mai rămas astăzi nu vrem să știm că ne rușinăm. Bărbatul a dispărut și atât. Atât de simplu. Eu și copiii mei continuam să trăim demn, în timp ce restul se scufundă și continuă să moară. Familia Prodan este numai una și va rămâne demnă și mândră până la final! Așa că, din 2023, poate înțelegeți că nu avem niciun fel de legătură cu nimeni. Suntem noi. Atât! Noi cei ce facem performanță peste tot și în absolut orice. Noi cei ce am construit imperiul. Noi cei ce am urmărit distrugerea lui de către cel pe care noi l-am inventat. Eu și copiii mei vă rugăm insistent să nu ne mai asociați numele cu al nimănui. Vă iubesc și vă mulțumesc! Reclamă

Cine se simte cu musca pe căciulă să o dea jos repede! Dar, musca atunci când trage la căciulă înseamnă că în căciulă e ceva rău, împuțit, care miroase și mereu va sta acolo!”, a declarat Anamaria Prodan pentru click.ro.