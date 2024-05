"Regina sufletului meu!" Bărbatul care se va căsători cu fosta soţie a lui Cristi Borcea, emoţionat până la lacrimi: "Te iubesc" - Antena Sport

„Va avea loc o slujbă la biserică, pentru că nu poți trăi în păcat. Eu sunt cu frica lui Dumnezeu„, a spus Mihaela Borcea pentru cancan.ro. Mihaela Borcea şi-a adus aminte şi de nunta pe care a avut-o cu fostul acţionar de la Dinamo.

„Aveam 19 ani, era iarnă și eram foarte tânără. Nu prea m-am putut bucura de nunta mea. Copiii întâi se vor ocupa de cariere, apoi își vor întemeia o familie. Și eu, și tatăl lor i-am învățat cum să se descurce în viață. Noi am luat-o de la zero, nu aveam nimic. Din 1988, totul am făcut împreună. Amândoi am muncit de copii, fără vacanțe„, a spus Mihaela Borcea.

Cristi Borcea are 9 copii cu 4 femei. Înaintea căsniciei cu Valentina Pelinel, omul de afaceri a mai fost însurat cu Mihaela Borcea (între anii 1988-2011) și cu Alina Vidican (2011 – 2016).

Valentina Pelinel și Cristi Borcea au împreuna 3 copii: Milan și gemenele Indira și Rania. Cu prima sa soție, Mihaela, fostul patron al lui Dinamo are un băiat, Patrick, şi gemenii Melissa Antonia şi Angelo. Cu a doua soţie, Alina Vidican, are alți doi copii: George Alexandru şi Gloria. Borcea mai are o fetiță, Carolyn, din relația cu Simona Voiculescu.