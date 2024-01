S-a aflat ce avere are Gică Hagi. Este mai bogat decât socrii lui Ianis Hagi, care au afaceri de milioane de euro în Constanța! - Antena Sport

La petrecerea de cununie, soacra lui Ianis Hagi a dezvăluit și cum a reacționat atunci când a aflat cine este iubitul fiicei sale. Mama Elenei Tănase a declarat că a sprijinit-o necondiționat pe aceasta.

„(Cum ați reacționat când fata v-a zis că prietenul e Ianis?) Am ascultat-o, i-am spus că are ceva de dus pe umeri și sperăm… sigur o să fie foarte bine, să fie fericiți și suntem alături de ei”, a declarat soacra lui Ianis Hagi, conform iamsport.ro.

Soacra lui Ianis Hagi a fost, la fel ca fiica ei, îmbrăcată într-o rochie roșie, lungă, fiind extrem de rafinată și elegantă. Și Dimciu Palavoti Tănase a avut o apariție elegantă la cununia fiicei sale, fiind îmbrăcat într-un costum negru, cu cravată de aceeași culoare.

Gică Hagi și-a dezvăluit salariul

Gică Hagi nu s-a ferit şi și-a dezvăluit salariul! Antrenorul și acționarul Farului Constanța are o remunerație foarte mică, pentru nivelul Ligii 1.

Hagi susține că are un salariu de 500 de euro pe lună, la Farul. Însă, totodată, a dezvăluit faptul că are bonusuri de performanță mari.

„Sunt un antrenor cu un cost puțin. Cred că am salariul cel mai mic din prima ligă. Am 500 de euro pe lună. Așa că e ușor pentru conducere… Am însă bonusuri mai mari„, spunea Gică Hagi.