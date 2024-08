Schimbarea radicală anunţată de Mihaela Borcea, după ce Cristi Borcea a scos-o din ultima afacere de care se ocupau împreună! - Antena Sport

Mihaela Borcea şi Cristi Borcea în perioada în care erau căsătoriţi / Mediafax Foto via Hepta

Schimbarea radicală anunţată de Mihaela Borcea a venit după ce Cristi Borcea a scos-o din ultima afacere de care se ocupau împreună.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mihaela Borcea era administratorul hotelului din Olimp al lui Cristi Borcea, dar ea nu mai conduce hotelul respectiv. De altfel, Cristi Borcea a vândut hotelul din Olimp pentru 9 milioane de euro.

Schimbarea radicală anunţată de Mihaela Borcea, după ce Cristi Borcea a scos-o din ultima afacere de care se ocupau împreună!

Mihaela Borcea a transmis că şi-a schimbat radical stilul de viaţă după ce nu s-a mai ocupat de hotelul din Olimp. Ea a fost în mai multe vacanţe alături de soţul ei actual, Sorin Rap.

Totodată, prima soţie a lui Cristi Borcea face mult sport şi mănâncă sănătos. Ea se bucură din plin de timpul liber, pe care nu îl avea atunci când administra hotelul din Olimp. Mihaela Borcea a mărturisit că a stat şi departe de stres în ultima perioadă.

„Suntem puțin pe la Viena. Ne-am tot plimbat. Am mai fost și-n Croația și Grecia. Recuperez timpul pierdut. Am fost și-n Maramureș. Să nu uităm de țara noastră, pe care nu am descoperit-o încă, neavând timp.