Surpriză totală! "Fiul" lui Gigi Becali are o nouă meserie! Cu ce se ocupă şi cum arată acum băiatul de care milionarul din Pipera a avut grijă - Antena Sport

Marian Ursea, băiatul cu un trecut tulburător, de care Gigi Becali a avut grijă, are o nouă meserie. Interpret de muzică populară la origine, Marian Ursea s-a angajat de câteva luni la Ministerul Apărării. El nu a renunţat la muzică. Marian Ursea e acum bărbat în toată firea. Este căsătorit şi are şi copil. Marian Ursea mărturisea că, aşa cum a promis, Gigi Becali s-a asigurat că nu i-a lipsit nimic în copilărie. Soarta l-a lovit cumplit pe Ursea atunci când el era doar un copil (IMAGINI ÎN GALERIA FOTO). Gigi Becali, impresionat de povestea lui Marian Ursea Gigi Becali l-a „adoptat" pe Marian Ursea în 2012, după ce i-a aflat povestea de viaţă tulburătoare. La vârsta de 12 ani, Marian Ursea era crescut doar de bunică, într-o casă sărăcăcioasă, după ce tatăl lui s-a sinucis, iar mama lui l-a abandonat. Impresionat de situaţia copilului, Gigi Becali a decis să aibă grijă de el. I-a cumpărat o casă şi l-a ajutat în permanenţă cu bani. Totodată, i-a angajat şi o bonă. Marian Ursea a absolvit Grupul Şcolar de Meserii şi Servicii din Buzău, iar în prezent este angajat al Ministerului Apărării. Atunci când timpul îi permite, el îşi continuă şi activitatea de interpret de muzică populară.

„Cu ajutorul dânsului am ajuns la liceu şi o să am o meserie. A fost tot timpul lângă mine, mă gândesc mereu la el, îi mulţumesc din suflet pentru ajutor”, declara Marian Ursea, pentru bzi.ro, despre Gigi Becali.

„De acum, eu sunt tatăl tău şi nu o să-ţi lipsească nimic”, i-a promis Gigi Becali lui Marian Ursea în vara lui 2012. Înainte de a se angaja la Ministerul Apărării, Marian Ursea a lucrat la o firmă de telefonie mobilă. Chiar dacă Becali l-a susţinut financiar, tânărul a fost obişnuit cu munca încă din adolescenţă.

„Am lucrat la o firmă de telefonie mobilă, iar de câteva zile lucrez la o firmă de transport aici, în Buzău. Mă ocup de vânzarea biletelor, returnarea coletelor şi altele. De la 18 ani m-am apucat de renovarea casei. Încă nu am terminat pentru că e făcută din pământ şi trebuie să fac câte ceva la ea. Şi plus alte cheltuieli, transport, şcoală”, declara Marian Ursea, citat de newscaffe.ro.