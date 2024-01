"Fiul" lui Gigi Becali s-a căsătorit în secret! Cum arată soţia tânărului crescut de milionarul din Pipera - Antena Sport

Marian Ursea s-a şi angajat şi îşi doreşte să strângă bani pentru a renova casa pe care i-a cumpărat-o Gigi Becali.

“Am lucrat la o firmă de telefonie mobilă, iar de câteva zile lucrez la o firmă de transport aici, în Buzău. Mă ocup de vânzarea biletelor, returnarea coletelor şi altele. De la 18 ani m-am apucat de renovarea casei. Încă nu am terminat pentru că e făcută din pământ şi trebuie să fac câte ceva la ea. Şi plus alte cheltuieli, transport, şcoală”, declara Marian Ursea, citat de newscaffe.ro.

Adrian Pitu, dezvăluire de senzaţie despre Gigi Becali: „Nu ştia ce e ăla henţ”

Adrian Pitu a făcut o dezvăluire de senzaţie despre Gigi Becali. Invitat la emisiunea AS.ro alături de Stelian Carabaş, a venit cu mai multe povestiri legate din perioada în care se afla în activitate.

El a evoluat la formaţia roş-albastră în perioada 2003-2004 şi a vorbit despre cum era patronul Gigi Becali la începuturile sale în fotbalul românesc.

Adrian Pitu a dezvăluit că Becali nu ştia la vremea respectivă ce este henţul, dar a spus că patronul FCSB a învăţat de-a lungul anilor mai mult decât alţi antrenori.

De asemenea, el a lăudat faptul că Becali a reuşit să facă din FCSB un club fără datorii şi cu cei mai buni jucători:

„Acum Gigi a învăţat. Nu ştia ce e ăla henţ. Nu e nicio glumă. Dar nu contează că nu ştia. După toţi aceşti ani, a învăţat mai mult decât alţi antrenori. Dacă lua campionatul cu Steaua (n.r. FCSB), ştii ce le zicea antrenorilor? Rupeţi-vă carnetele.