Tânăra acuzată că i-a fost amantă lui Laurenţiu Reghecampf, apariţie electrizantă la piscină. Cât de frumoasă este Florentina - Antena Sport

Anamaria Prodan i-a pronunţat numele Florentinei Raiciu, în scandalul cu Laurenţiu Reghecampf

Anamaria Prodan a lăsat să se înţeleagă că, pe durata căsniciei cu ea, Laurenţiu Reghecampf ar fi avut o relaţie extraconjugală şi cu Florentina Raiciu.

„Eu întotdeauna am știut. Prima dată când începuseră discuțiile cu Raiciu am zis că dacă cineva deschide gura are de-a face cu mine. Știam de această domnișoară de doi ani. Știam de toate. Îl teroriza asta. El mai avusese scăpări”, a dezvăluit Anamaria Prodan în podcastul lui Codin Maticiuc.

„Nu vreau să comentez acest subiect. Mulțumesc”, a fost reacția de atunci a Florentinei, pentru redacţia.ro.

Nu a fost singura dată când Anamaria Prodan i-a rostit numele Florentinei. A oferit detalii incredibile.

„Totul a început din ziua în care Gigi Becali a făcut ce a făcut și au apărut tot felul de nume de femei. Cu amantă de 8 ani, că Anamaria Prodan are și ea pe cineva. Am mii de mesaje și toată lumea pune câte o întrebare. Toți mă întreabă… Familia este ok. Eu nu sunt femeia care a stat la mâna unui bărbat. Nu există că l-am luat de bărbat ca să am mașini sau altceva.

(…) E jenant că în 2021 mai avem discuții de genul acesta. Că are amantă de 8 ani și nevastă-sa doarme, stai, că a furat averea familiei și a făcut nu știu cui salon. El era atunci antrenor la Steaua. Unde erau ăia 10-20 de mii de dolari pe care îi dădea… cum o cheamă?! Florentina, nu știu…”, a mai spus Anamaria Prodan.