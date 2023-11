Un cunoscut român a dat marea lovitură în afaceri şi se "scaldă" în bani! Profit de 4 milioane de euro doar cu un apartament - Antena Sport

Reclamă

„Cât crezi că e preţul de închiriat în blocul lui Neţoiu, la ultimele etaje, în Dubai? Penthouse. Are multe apartamente acolo. Neţoiu a fost tare întotdeauna.

El a fost unul dintre oamenii deştepţi din această ţară. A cumpărat câteva apartamente. Sus, la ultimele etaje, 25 de milioane de dolari un apartament. Cum, mă, 25 de milioane?

Aţi mai auzit aşa ceva? În Burj Khalifa, un apartament de 1000 de metri costă 50 de milioane de euro. Cu tot cu piscină. Lumea a luat-o razna. Şi la New York la fel.

40 de milioane de euro un apartament. Neţoiu are în Marina, pe malul apei. Eu am fost un fraier. Am fost la el. Mi-a spus să cumpăr, că preţul se va dubla. L-a luat cu 1 milion, acum costă 5.

Acum vreo 5 ani. L-a luat atunci cu 1 milion şi acum valorează peste 5 milioane. Face profit de 15 milioane de euro dacă le vinde mâine„, a declarat Dumitru Dragomir la fanatik.ro.

Transformarea radicală a lui Gigi Neţoiu Gigi Neţoiu, fostul acţionar de la Dinamo, a avut o apariţie incredibilă la partida dintre FC Voluntari şi CFR Cluj, încheiată cu vitoria campioanei României. A avut o transformare radicală în ultimii ani. Gigi Neţoiu a rărit apariţiile publice după ce şi-a ispăşit condamnarea din „Dosarul Transferurilor”. Astfel, apariţia fostului acţionar de la Dinamo pe stadion a fost una cu totul şi cu totul suprinzătoare (VEZI GALERIA FOTO DE MAI JOS). Gigi Neţoiu a afişat un look complet schimbat faţă de perioadă în care se bucura alături de Cristi Borcea pentru victoriile celor de la Dinamo. Gigi Neţoiu cu greu a putut fi recunoscut, dar nu a ezitat să se oprească pentru a vorbi despre problemele bunului său prieten, Victor Piţurcă. „Cred 100% în nevinovăția lui. E o chestie… am rezolvat problema cu COVID-ul și a rămas Pițurcă vinovatul?! E o chestie regretabilă ce i se întâmplă, dar sunt sigur că e nevinovat”, a spus Gigi Neţoiu despre Victor Piţurcă.