Iga Swiatek, după ce a învins-o pe Jaqueline Cristian la Roland Garros: "Amândouă am jucat foarte bine" - Antena Sport

Iga Swiatek a învins-o pe Jaqueline Cristian, în turul al treilea de la Roland Garros. Fostul lider WTA s-a impus cu 6-2, 7-5, la capătul unui meci care a durat o oră şi 53 de minute.

Reprezentanta României a făcut un meci foarte bun, în mod special setul secund, şi părăseşte competiţia de la Paris cu capul sus. Cristian traversează o perioadă foarte bună, ea jucând înainte de Roland Garros finala de la Rabat. În urma acestui meci, România a rămas fără reprezentante pe tabloul de simplu.

Ce a spus Iga Swiatek după ce a eliminat-o pe Jaqueline Cristian: “A fost un meci foarte bun”

În setul al doilea, Jaqueline Cristian i-a dat mari bătăi de cap polonezei şi a avut câteva şanse de break, salvate de fiecare dată de Swiatek.

La finalul meciului care a avut loc pe Suzanne-Lenglen, a doua arenă ca mărime din complexul de la Roland Garros, Iga Swiatek a răsuflat uşurată şi a declarat că ambele jucătoare au făcut un meci bun şi că partida a avut un nivel ridicat:

“Sunt fericită. Am avut un ultim game foarte bun. Nu am oferit cadouri. (n.r. Jaqueline) a profitat de şansele ei şi atunci când i-am oferit ocazia, a reuşit să profite. A fost un meci foarte bun. Amândouă am jucat bine, mă bucur că m-am calificat. Mă bucură rezultatul şi modul în care am jucat”, a declarat Iga Swiatek, la finalul meciului cu Jaqueline Cristian, la eurosport.ro.