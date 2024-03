Adevăratul motiv pentru care Dan Şucu nu mai conduce de 20 de ani. Milionarul, la un pas de tragedie: "M-am trezit pe câmp!" - Antena Sport

Reclamă

„Nu îmi plac maşinile… deloc, zero! Acum 20 şi ceva de ani, când conduceam în mod regulat, am făcut un număr de accidente, unul după celălalt. Cu gândul la treburile de zi cu zi nu reuşeam să mă concentrez serios la conducerea maşinii. Am creat tot felul de probleme rutiere, m-am trezit câteodată pe un câmp. La o curbă, n-am mai luat curba şi nu ştiam ce caut acolo când veneam la un Consiliu de Administraţie cu scântei.

Am hotărât atunci că voi găsi soluţia prin care să conducă altcineva maşina ca să nu fac o prostie majoră. Stau pe bancheta din spate şi am o grămadă de lucruri pe care pot să le fac în perioada respectivă„, a declarat Dan Şucu la AS.ro LIVE.

Diana Şucu a făcut o glumă genială despre soţul său şi despre banii familiei. Cea de-a doua soţie a lui Dan Şucu (VEZI GALERIA FOTO DE MAI JOS) a mai spus că abia asteaptă să meargă la meciurile de pe Giuleşti.

„Cu sinceritate vă spun că mi-e dor de fotbal, pentru că a început să îmi placă pe stadion. Aşteptăm următorul meci peste două săptămâni. La Craiova nu merg. În general, în deplasare nu merg. Şi eu stau bine cu tensiunea. Încerc să îl încurajez şi pe soţul meu pentru că el se supără. Sunt si asistentă medicală, sunt şi PR-ul lui. După meciurile în care nu câştigă e amărăt.

El este un învingător şi învaţă în fiecare zi. Încerc să mă familiarizez cu fenomenul acesta. Până de curând, nu am fost pe stadion. Nu este suficient că bagă capul familiei? Am afaceri şi eu. Banii mei sunt banii mei. Banii domnului Şucu sunt banii noştri„, a spus Diana Şucu.

Dan Şucu, apariţie fabuloasă în trening alături de fanii Rapidului Dan Şucu a avut o apariţie fabuloasă în trening alături de fanii Rapidului, în momentul plecării la Craiova. Şucu şi Angelescu au mers cu autocare, alături de ultraşii Rapidului. În lipsa lui Bocciu, care este arestat, Gigi Corsicanu a fost cel care a condus galeria în deplasarea de la Craiova. Dan Şucu şi Victor Angelescu au mers şi ei alături de fani. „Ne-am pregătit. Sper să fie și băieții pregătiți. Mă gândeam acum că, dacă-i spuneam cuiva acum doi ani de zile că mergem la Craiova și vrem să ne întoarcem victorioși, m-ar fi luat peste picior. Acum, avem șansele noastre. Cum e în peluză, cum se vede în peluză. Eu sunt soldat neinstruit. Am învățat cântecele. Suporterii m-au invitat, eu ce să zic? M-am bucurat de invitație și sper să ne întoarcem fericiți. La 60 de ani, parcă n-ai face din așa ceva o tradiție, dar poate o fac copiii mei”, a spus Dan Şucu la plecarea spre Craiova. Patronul Rapidului a văzut din peluză, din mijlocul fanilor, meciul cu Universitatea Craiova. Giuleştenii au condus cu 1-0 şi au avut superioritate numerică, dar au plecat învinşi din Bănie.

