Adrian Cristea a mers la un grătar și a stârnit hohote de râs! Cum a fost îmbrăcat „Prințul”: „Atunci a început caterinca” - Antena Sport

„Mai ții șirul iubitelor din viața ta?” „Prințul” Cristea, răspuns sincer

Întrebat dacă mai ţine șirul iubitelor, „Prințul” Cristea a avut un răspuns sincer în podcastul Anamariei Prodan. Fostul jucător al lui Dinamo şi al FCSB-ului este cunoscut pentru trecutul său amoros care a ţinut prima pagină a ziarelor de scandal.

Adrian Cristea a fost căsătorit cu Denisa Nechifor, cea cu care are o fetiţă. Povestea lor de dragoste a durat 9 ani şi s-a încheiat la Tribunal. După, „Prinţul” s-a iubit cu Bianca Drăguşanu, dar şi cu alte femei de o frumuseţe ieşită din comun.

Anamaria Prodan l-a luat la întrebări pe fostul internaţional român despre fostele iubite. „Prinţul” a avut o reacţie savuroasă.

„(Mai ții șirul femeilor care au trecut prin viața ta?) Nu e vorba de șir. Din punctul meu de vedere, pe unele femei le ții în suflet, pe unele în minte și pe unele le uiți.

(Câte ai uitat?) Asta zic, nu am un șir. Nu am un carnețel, cum am mai auzit, că sunt bărbați care își notează, țin evidența”, a declarat Adrian Cristea, potrivit wowbiz.ro.