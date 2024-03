"Mai ții șirul iubitelor din viața ta?" "Prințul" Cristea, răspuns sincer în fața Anamariei Prodan. Cine e marea lui dragoste - Antena Sport

Reclamă

„(Mai ții șirul femeilor care au trecut prin viața ta?) Nu e vorba de șir. Din punctul meu de vedere, pe unele femei le ții în suflet, pe unele în minte și pe unele le uiți.

(Câte ai uitat?) Asta zic, nu am un șir. Nu am un carnețel, cum am mai auzit, că sunt bărbați care își notează, țin evidența„, a declarat Adrian Cristea, potrivit wowbiz.ro.

Adrian Cristea a primit o întrebare „capcană” de la fosta soţie a lui Laurenţiu Reghecampf. Întrebat care dintre fostele iubite a fost „dragostea vieţii lui”, fostul fotbalist a „driblat” răspunsul.

„Dragostea vieții mele e Rania (n.r. fiica pe care o are cu Denisa Nechifor). La vârste diferite iubești diferit. Încă n-am găsit dragostea vieții mele. Urmează!„, a precizat Adrian Cristea.

„Deci prințul, la 40 de ani, încă nu și-a găsit prințesa„, l-a completat Anamaria Prodan.

Adrian Cristea şi-a încheiat cariera în 2017, la Chiajna. „Prinţul" Cristea a adunat 9 selecţii în naţionala de seniori a României. A fost campion cu Dinamo, în 2007, şi a cucerit titlul cu FCSB în 2014. Gigi Becali l-a criticat pe Cristea în termeni duri pentru viaţa extrasportivă pe care a avut-o. Ce a ajuns să facă Adrian Cristea Adrian Cristea a decis să iasă din viaţă publică. Fosta parteneră a lui de viaţă, Denisa Nechifor, a făcut mărturisiri. Iată ce a ajuns să facă acum. Denisa Nechifor a dezvăluit cu ce se ocupă acum „Prinţul". Adrian Cristea are un proiect în zona sportului. „Scump la vedere pentru voi, eu abia l-am văzut. Face bine, face ceva în zona sportului cu niște prieteni de ai mei. Este bine, sănătos, cum este el. Este implicat într-un proiect, nu știu dacă l-a terminat", a declarat Denisa Nechifor, citată de gsp.ro. Adrian Cristea şi-a încercat norocul în modă, dar din păcate nu a avut succes. Având stil vestimentar, „Prinţul" se gândea că va da lovitura. Din păcate nu a fost aşa.

