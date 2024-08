Alin Stoica, bătut în Bucureşti? Fostul jucător ar fi fost tâlhărit în Herăstrău - Antena Sport

Alin Stoica, bătut în Bucureşti? Fostul jucător ar fi fost tâlhărit în Herăstrău Alin Stoica, la un eveniment - Facebook Alin Stoica ar fi fost bătut în Bucureşti. Fiul lui Tudorel Stoica, cel care ne-a obişnuit cu declaraţiile controversate, a ajuns să aibă altfel de probleme atunci când a venit în Parcul Herăstrău. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Conform cancan.ro, Stoica se afla într-o stare de euforie, în zona teraselor din Herăstrău, atunci când, în seara de 21 august, ar fi fost atacat de mai mulţi bărbaţi. Alin Stoica, bătut în Bucureşti? Fostul jucător ar fi fost tâlhărit în Herăstrău După ce l-ar fi lovit în mai multe rânduri, bărbaţii i-ar fi furat telefonul şi portofelul fostului jucător de la Steaua sau Anderlecht. Stoica a încercat să ajungă în clubul unde ar lucra cei care l-au tâlhărit, dar s-a lovit de refuzul bodyguarzilor. Conform sursei citate, Poliţia nu a identificat încă persoanele care l-ar fi tâlhărit pe Alin Stoica. Alin Stoica, atacuri brutale la Adrian Mutu şi Mihai Stoica De-a lungul timpului, Alin Stoica a lansat o serie de atacuri la adresa oamenilor de fotbal din România. În ianuarie, pe lista lui au ajuns Adrian Mutu şi Mihai Stoica. Reclamă

Reclamă

„Vorbește Mutu de Dorinel Munteanu… Mutu are trofee ca jucător? Ca antrenor are vreun trofeu? E trist că vorbește de Dorinel Munteanu, care are trofeu ca antrenor. Nu are dreptul să vorbească! E o vorbă: «Campionii nu sunt invidioși». El e invidios pe Dorinel Munteanu. Eu dacă aș vrea să fiu antrenor aș fi ca Dorinel Munteanu.

Păi Mutu ce loc a avut la Rapid? Cinci. Mutu trebuie să tacă! Asta mă doare pe mine. Că vorbește Mutu de campioni. Vorbim de cum face Dorinel Munteanu antrenamente… Mutu? Zero trofee. Dorinel Munteanu? Campion. Mutule, ai dat goluri degeaba! Degeaba. Nu are un trofeu.

Ca antrenor, i-a păcălit pe ăia pe la Voluntari și pe la Rapid. Cum se poate vorbi de Dorinel Munteanu? Și MM Stoica ăla de la FCSB. Nu vă e rușine? Voi în România văd că judecați campionii ca Dorinel Munteanu și sunteți zero! Mutu, ca antrenor are zero trofee! Ca jucător are zero trofee! Mutu trebuie să-și vadă de lungul nasului. Mutu nu trebuie să vorbească de campioni„, a spus Alin Stoica pentru sport.ro.

Reclamă

Reclamă