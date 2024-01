Alin Stoica, atacuri brutale la Adrian Mutu şi Mihai Stoica: "Nu vă e ruşine? Sunteţi zero!" - Antena Sport

Reclamă

Păi Mutu ce loc a avut la Rapid? Cinci. Mutu trebuie să tacă! Asta mă doare pe mine. Că vorbește Mutu de campioni. Vorbim de cum face Dorinel Munteanu antrenamente… Mutu? Zero trofee. Dorinel Munteanu? Campion. Mutule, ai dat goluri degeaba! Degeaba. Nu are un trofeu.

Ca antrenor, i-a păcălit pe ăia pe la Voluntari și pe la Rapid. Cum se poate vorbi de Dorinel Munteanu? Și MM Stoica ăla de la FCSB. Nu vă e rușine? Voi în România văd că judecați campionii ca Dorinel Munteanu și sunteți zero!

Mutu, ca antrenor are zero trofee! Ca jucător are zero trofee! Mutu trebuie să-și vadă de lungul nasului. Mutu nu trebuie să vorbească de campioni„, a spus Alin Stoica pentru sport.ro.

Mutu şi Mihai Stoica au criticat metodele de antrenament de la Oţelul

Mihai Stoica a fost uimit de metodele pe care le foloseşte la antrenamente Dorinel Munteanu. Managerul general de la FCSB nu se aştepta ca fostul internaţional să-şi ducă jucătorii într-un cantonament la munte, şi să-i pună pe aceştia să alerge în pantă. MM susţine că astfel de metode le-a întâlnit şi la juniori. Şi Mutu a spus că metodele sunt învechite.

„Mamă-mamă! Asta e ireal! E ireal. Bine, au avut rezultate, au jucat bine… Dar e ireal! Eu mă mir… Senzaţional! Când am văzut un aşa antrenament la noi? Când mergeam la Forban. Din 2004. Dar acolo era zăpadă, adevărat. Nu era foarte mare. Nu trecea niciodată de piept (n.r- râde). Nu ştiai dacă Florentin Dumitru era la antrenament.

Asta e senzaţional… Am auzit multe variante. Nu ştiu daca e ok, dacă nu e ok… Fotbalul se joacă pe verde, pe plat. Ţine chestia asta să poţi să alergi? Ţine? Am mai văzut asta cu alergatul pe pante când eram la juniori.

Arta lui Dorinel e că a făcut o echipă bună fără fotbalişti. Dacă nu-i vezi în trening, nu ştii că sunt fotbalişti. Munteanu zice că vrea două milioane pe Cistotti, dar nu dă nimeni”, a declarat Mihai Stoica, conform orangesport.ro.

