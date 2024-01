Andrei Burcă se pregăteşte de nuntă! Cerere în căsătorie după modelul lui Ianis Hagi. Logodnica lui este de o frumuseţe răpitoare - Antena Sport

Burcă este coechipier cu Florin Tănase la arabi şi este titular incontestabil. Este fundaş golgheter! În cele 18 meciuri din campionat a înscris 4 goluri.

Andrei Burcă, uluit de Cristiano Ronaldo după ce a jucat contra lui

Andrei Burcă e uluit de Cristiano Ronaldo după ce a jucat contra lui. Al-Nassr – Al-Akhdoud s-a încheiat 3-0, iar Ronaldo a înscris de două ori. Starul portughez a marcat în minutele 77 şi 80.

După meci, Andrei Burcă l-a lăudat pe Cristiano Ronaldo. Fundaşul naţionalei e impresionat de ce poate face starul portughez la 38 de ani.

”Este ok la echipă, sunt antrenamente intense, s-a văzut asta și la națională, mereu am venit pregătit. E un campionat puternic, mereu dai peste adversari foarte buni, se joacă pe contre, dacă stai bine în teren și alergi, ai o șansă, dar sunt foarte mulți jucători de valoare.

De exemplu Ronaldo, credeam că îl controlăm foarte bine și a avut două execuții în trei minute de nu am înțeles nimic. Am încercat să o scot, am crezut că se duce în bară. Mă tot uit pe reluări, incredibil. Îl apreciez, eu nu am văzut asemenea om în viața mea. La vârsta pe care o are, să câștige orice… să dai gol împotriva lui Al Akhdoud și să te bucuri ca și cum ai da gol de calificare, e incredibil ce face acest om și ce își dorește de la viață.

Nu, pentru că aici sunt șase-șapte echipe care se bat la campionat și restul echipelor au lotul cam de aceeași valoare. Îmi doresc foarte mult să fiu sănătos și să fiu la turneul final, unde să facem performanță. Înainte de această dublă, în capul meu era doar această calificare”, a declarat Andrei Burcă pentru digisport.ro.