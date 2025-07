Mircea Lucescu, dezvăluiri din vestiarul tricolorilor! Ce le-a transmis jucătorilor: "Asta i-a adus aici" - Antena Sport

Naţionala lui Mircea Lucescu nu a început deloc bine preliminariile World Cup 2026. Tricolorii au doar 6 puncte acumulate după primele 4 partide disputate. Naţionala noastră a câştigat cu Cipru şi San Marino, dar a pierdut cu rivalele la calificare, Bosnia şi Austria. Astfel, şansele la calificarea directă la Cupa Mondială 2026 au scăzut mult.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Chiar dacă naţionala României e departe de calificarea directă la World Cup 2026, Mircea Lucescu şi-a lăudat jucătorii. A făcut dezvăluiri din vestiarul naţionalei despre discuţiile pe care le are cu aceştia.

Mircea Lucescu, discursuri motivaţionale în faţa jucătorilor echipei naţionale

Mircea Lucescu a devoalat discuţiile din vestiarul echipei naţionale, dar şi cum îi motivează pe jucători. Vrea ca aceştia să dea tot ce au mai bun atunci când vin să joace pentru România. ”Revin la filozofia mea: educație, atitudine, disciplină și selecția. Le spun că selecția i-a adus aici. Voi sunteți cei mai buni jucători. Apoi urmează instruirea, jocul și rezultatele. Dacă le faci pe astea rezultatul e pozitiv totdeauna. Astea creează grupul. Ca să câștigi meciurile trebuie să ai un grup de prieteni. Și la meciul cu Austria, la golul al doilea trebuia să facă un pas ca să evite.

Trebuie să îi aduci pe jucători să se sacrifice. Marius Lăcătuș a fost un exemplu complet. Îi mânca pe teren pe toți. În Liga Națiunilor i-am avut pe toți, apoi am pierdut din jucători. Media de vârstă e de 26 de ani. E momentul cel mai favorabil performanței. Cu jucătorii de 26-27 de ani se câștigă titluri”, a spus Mircea Lucescu, citat de digisport.ro.

Răspunsul lui Mircea Lucescu în privinţa viitorului său la echipa naţională

În acest moment, selecționata condusă de Mircea Lucescu este pe locul al treilea în grupa H. Are trei puncte mai puţine ca liderul Bosnia, care are însă și un meci în minus. Lucescu a fost întrebat direct dacă rămâne selecționerul României și dacă ratează calificarea. Selecţionerul mai are contract cu echipa naţională până pe 31 iulie 2026. ”Nu am venit pentru a obține cu price preț calificarea. Nu știu ce o să fie. Am 80 de ani, lasă-mă. D-aia lucrez cu ăștia tineri, d-asta aduc jucători la națională de 19 ani.