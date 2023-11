Cătălin Zmărăndescu a dezvăluit care a fost, de fapt, momentul care a declanşat despărţirea de Gigi Becali: "A fost mare ruptură" - Antena Sport

Aia a fost ultima noastră ieșire serioasă undeva, din acel moment mi-a zis să nu mai stau niciodată în spatele lui. După atâția ani mi-am dat seama că avea dreptate, el era patronul, el plătea, eu trebuia să-mi văd de treaba mea. M-au văzut românii în Spania, ce să le zic? Nu mă chemați la poze? Nu-mi strigați numele? Ăla a fost ultimul meci pe care l-am prins eu cu Steaua (n.r.: FCSB) în Spania”, a declarat Cătălin Zmărăndescu pentru sport.ro.

Cătălin Zmărăndescu a mărturisit că s-a gândit la sinucidere după episodul recuperării maşinii lui Becali

Cătălin Zmărăndescu a trecut prin momente dramatice după scandalul recuperării maşinii lui Gigi Becali. El a recunoscut că după ce a pierdut tot, în urma acelui scandal, s-a gândit la sinucidere.

”În momentul în care am pierdut tot, după incidentul cu Gigi Becali, m-am urcat pe marginea blocului, la etajul 10, cu picioarele în gol: Am zis ’De ce mai trăiesc? Am fost prost, am făcut greșeli, una după alta!’.

Și m-a sunat un prieten foarte bun, psiholog de meserie. Mi-a zis ’ce faci, mă? Ești bine, unde ești? Hai că vin acum!’. S-a așezat lângă mine, cu picioarele în gol și-a zis ’dacă sari tu, sar și eu! Ești un egoist, un prost, un nesimțit! Te gândești doar la tine, nu la mama, nu la tatăl tău. Nu ești nici primul, nici ultimul. Mă, dar dacă aveai vreo boală incurabilă, ce făceai?!’.

Și m-a făcut puternic, dintr-o slăbiciune a mea. Este un act de mare curaj să te sinucizi, dar și cea mai mare prostie, să-ți iei viața dată de Dumnezeu! Dacă suntem pe pământ, trebuie să facem ceea ce suntem meniți să facem.

Omul ăla e și azi lângă mine, și-i mulțumesc pentru asta. Dumnezeu lucrează prin oameni!”, declara Cătălin Zmărăndescu în podcastul lui Damian Drăghici.