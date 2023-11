"Câte femei ai avut?" Anamaria Prodan l-a întrebat direct pe Ciprian Marica despre iubitele din viaţa sa - Antena Sport

Reclamă

„Am avut câteva relaţii care au fost mediatizate şi de aici a ieşit vorba asta că sunt un Don Juan, Cunosc colegi care au fost mai „Don Juani” decât mine. La toţi trebuie să ne placă femeile, mai rău e invers. Cel puţin, în ceea ce mă priveşte pe mine. Eu văd că nu am făcut nimic rău în asta!

(n.r. – Câte femei ai avut?) Nu ştiu Ana câte femei am avut! Cred că este puţin mai important câte femei am avut. Important e ceea ce am învăţat din asta. Am învăţat ceea ce îmi place. Sunt un tip destul de orgolios şi domin foarte mult.Am vrut să văd dacă pot să accept să mă domine cineva. Sensibilitatea şi inteligenţa sunt mai importante decât frumuseţea„, a spus Ciprian Marica în podcastul Anamariei Prodan.

Reclamă

Ciprian Marica a răbufnit după ce a rămas fără permis

Ciprian Marica a răbufnit după ce a rămas fără permis şi a spus că ia în calcul să conteste decizia luată de poliţişti. Ciprian Marica a avut un discurs vehement şi crede că vrea doar să se „dea exemple” prin aceste acţiuni.

Ciprian Marica a răma fără permis de conducere după ce a fost surprins că a trecut pe culoarea roşie a semaforului. Tot în această perioadă, Dănuţ Lupu a fost condamnat la închisoare cu executare pentru că a condus fără permis, iar Marius Lăcătuş a rămas şi el fără carnetul de conducere pentru că nu a acordat prioritate.

„N-am vrut să mă cert cu Poliția Română pentru o divergență și anume că și pe portocaliu se ia carnetul. Eram cu copiii, venisem la biserică. Într-adevăr, era portocaliu când am trecut eu, dar n-ai voie. Dacă ai forțat portocaliul, trebuie să fii atent. Mă rog, n-am intrat într-o polemică cu dumnealor. Mi-au făcut și test de băutură, mi-au făcut și toate cele să vadă dacă nu cumva se pot lăuda mai mult de atât. Da, am rămas 30 de zile fără permis. Mă gândesc dacă ar fi bine să contest. O să iau o decizie zilele următoare.

Reclamă

S-au găsit să dea exemple cu noi. Mi se pare exagerată povestea asta. Eu deja eram asociat cu Dănuț Lupu, care nu știu ce a făcut. O nebunie care numai la noi se întâmplă. Să te lauzi cu astfel de lucruri, că oprești și dai amenzi persoanelor cunoscute, mi se pare de copii mici când e plin de droguri în țara asta și nu face nimeni nimic. Nu ne lăudăm cu o captură, nu ne lăudăm cu lucruri importante. Poliția Română dă comunicat de presă pentru că mi-a luat mie permisul pentru că am trecut pe roșu. Mi se pare puțin prea mult. Altele sunt lucrurile mai importante”, a spus Ciprian Marica la playsport.ro.