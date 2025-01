Câţi bani i-a dat, de fapt, Marius Lăcătuş lui Vasile Ardeleanu după ce i-a rupt piciorul - Antena Sport

Colaj Marius Lăcătuş şi Vasile Ardeleanu - prosport.ro / Profimedia Images Vasile Ardeleanu a murit la 50 de ani, după ce se retrăsese într-un sat de lângă Bacău, unde avea grijă de mama lui. Viaţa lui s-a schimbat total în aprilie 1999, atunci când Marius Lăcătuş i-a rupt piciorul, în urma unei intrări de o duritate rar întâlnită, într-un meci disputat între Steaua şi FCM Bacău. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Fostul său coleg, portarul Valentin Anton, şi-a adus aminte de intrarea criminală a lui Lăcătuş, pe 21 aprilie 1999, una care a adus o dublă fractură transversală de tibie şi peroneu şi o ruptură de ligamente. Lăcătuş l-a vizitat la spital pe Ardeleanu şi Anton susţine că, din informaţiile apărute la acea vreme, fostul jucător al Stelei i-a oferit 10.000 de dolari fundaşului căruia i-a distrus cariera. Vasile a lipsit un an şi a ajuns la o greutate de 120 de kilograme. Chiar dacă a slăbit la loc şi a mai evoluat ulterior, ascensiunea fusese clar stopată de momentul din Ghencea. Marius Lăcătuş i-a dat lui Vasile Ardeleanu 10.000 de dolari „Eu eram pe bancă la acel meci… Țin minte că s-a auzit un zgomot ciudat, am crezut că i s-a rupt apărătoarea, erau acele apărători vechi, de plastic. De fapt, se auziseră tibia, peroneul… Era stilul lui Lăcătuș, fiindcă atunci așa era, așa se juca fotbalul. Probabil a fost și o intervenție intenționată, dar, până la urmă, din ce știu, din povești, Lăcătuș l-a ajutat în perioada aia, i-a dat vreo 10.000 de dolari. Reclamă

Nu știu nici eu toată istoria, mai ales că el era un tip singuratic, nu era un coleg de grup. Venea, își făcea antrenamentul și pleca în lumea lui. A doua zi, de la capăt și tot așa. El era tot timpul singur, știu că avea o prietenă, nu stătea cu noi

După 2001, eu am dispărut din Bacău, m-am mutat la Piatra Neamț. Și m-am cam rupt de Bacău. Sincer, nu l-am mai văzut pe Ardeleanu cred că de când s-a accidentat, fiindcă el a dispărut un an de zile, cât timp a fost accidentat. Plecând de la echipă, nu am mai avut tangență, ne-am separat drumurile.

Sincer, nici nu m-am întâlnit cu el vreodată în perioada asta de 25 de ani. Doar ce mai auzeam de pe la colegi. Noi ne mai întâlneam în fiecare an, mai făceam câte o mișcare, câte o masă. Dar el nu venea, niciodată nu participa. Era un tip mai retras, mai singuratic. Știu doar că s-a retras undeva lângă Bacău, stătea cu maică-sa, lucra cu ziua”, a spus Anton, citat de gsp.ro.

