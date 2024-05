Ce s-a ales de fostul iubit al lui Kelly Piquet, actuala iubită a lui Max Verstappen - Antena Sport

Ce a putut să spună Max Verstappen despre iubita sa Într-un interviu acordat recent, Max Verstappen a vorbit despre căsătorie. Campionul mondial a spus că nu are un plan bine pus la punct pentru momentul în care îşi va cere iubita de soţie. „Să mă căsătoresc? Eu? Mă forțezi să spun public o dată anume. Nu știu, timpul va spune. În acest moment, sunt foarte, foarte fericit cu Kelly. Dar personal, nu am un program pus la punct pentru când mă voi așeza în genunchi în fața ei. Trebuie să fie ceva spontan. Nu ştiu. Va veni și ziua potrivită în care vom simți că trebuie să facem relația oficială și pe hârtie„, a spus Max Verstappen conform „, a spus Max Verstappen conform hellomagazine.com

Max Verstappen poate obţine o nouă victorie în Marele Premiu de Formula 1™ de la Imola , care va avea loc în perioada 17-19 mai, în AntenaPLAY, iar marea cursă va fi în direct şi pe Antena 1, duminică, de la ora 16:00.

