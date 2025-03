Ce s-a ales de Nicolae Mitea. Fostul internaţional a împlinit 40 de ani: "Petrec mult timp cu ea!" - Antena Sport

Ce s-a ales de Nicolae Mitea, fostul jucător al naţionalei României. Pe 24 martie,Nicolae Mitea a împlinit 40 de ani şi a oferit un interviu pentru site-ul oficial al celor de la Ajax.

Nicolae Mitea le-a povestit olandezilor ce viaţă duce după ce s-a lăsat de fotbal. Mitrea s-a retras din fotbal la doar 29 de ani, din cauza accidentărilor.

Nicolae Mitea duce o viaţă linişită, alături de familie. Mitea petrece foarte mult timp cu fetiţa lui în vârstă de 8 ani.

„Timpul zboară, nu-i așa? Parcă ieri am ajuns la Ajax, pe când aveam 18 ani. Iar astăzi am făcut 40 de ani și am o fetiță de opt ani. Trăiesc la București, duc o viață liniștită și petrec foarte mult timp cu fiica mea. Mi s-a oferit șansa, de mai multe ori, să-i antrenez pe cei mici, dar încă nu mă văd făcând asta. Uneori, vorbesc despre fotbal la posturile românești de televiziune. După ce m-am lăsat de fotbal, am încercat să mă țin departe de lumina reflectoarelor.

N-am mai dat interviuri și am vrut să stau departe de mass-media. Aici, în România, presa nu poate fi comparată cu cea din Olanda. Aici, lumea vorbește despre viața ta privată, ceea ce a fost prea mult pentru mine. Acum, după ce m-am lăsat de fotbal, mi-e greu să mai găsesc ceva care să-mi aducă o bucurie atât de mare, ca atunci.