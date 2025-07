Alexander Zverev vrea să apeleze la un psiholog după eliminarea de la Wimbledon: "Mă simt foarte singur" - Antena Sport

“Uneori mă simt singur pe teren. Am probleme mintale, mă simt aşa încă de după Australian Open. Caut modalităţi de a ieşi din această zonă, dar mă tot întorc. Nu este vorba despre tenis. Mă simt singur în general şi nu e plăcut. Mă chinui să găsesc plăcere în afara terenului şi mă simt foarte, foarte singur. Nu am mai experimentat niciodată asta. Problema mea nu este tenisul acum” , a declarat Alexander Zverev, citat de puntodebreak.com .

Întrebat şi dacă are de gând să rezolve aceste probleme cu care se confruntă şi dacă are de gând să apeleze chiar şi la un psiholog, germanul a spus: “Poate că da, e posibil, pentru prima oară în viaţa mea am nevoie. Am trecut prin multe momente dificile în viaţa personală şi profesională, dar nu m-am simţit niciodată atât de gol ca acum.

Chiar şi când câştig, nu simt bucurie sau motivaţie. Merg la culcare fără motivaţie pentru ziua următoare. Cred că mulţi oameni, indiferent de locul lor de muncă, au avut aceste trăiri la un moment dat. În cazul unui sportiv de top, acest lucru se reflectă în prestaţiile sale”, a mai spus Alexander Zverev.

Novak Djokovic, în turul 2 de la Wimbledon. Zverev, eliminat în primul tur

“Nole” îl va avea ca adversar în turul următor pe britanicul Daniel Evans, care s-a impus cu 6-1, 7-5, 6-2 în faţa compatriotului său Jay Clarke.