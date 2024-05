"De ce nu bei apă?" Gabi Tamaş, reacţie savuroasă din numai patru cuvinte! Dezvăluiri despre perioada în care juca în Anglia - Antena Sport

(n.r. câte luai) Eu nu luam. Am luat o singură dată vitamine și m-am îngrășat. Atunci am zis stop! Am luat doar hepatoprotectoare. Făceai analizele și vedeai ce lipsuri ai. După, când am promovat în Premier League, doctorul a zis: ‘O să băgăm mai mult în alimentație, ca să ne luăm vitaminele natural, din mâncare’. Voiai friptură, aveai friptură. Voiai pește, aveai pește…

Tot ce voiai și vedeai la analize la ce ai deficit. Eu aveam deficit la vitamina D, nu prea mâncam pește. Sau nu mă hidratam, nu beam apă. Nici acum nu beau apă. (n.r. de ce?) Că am la genunchi (n.r. râde). Beau apă minerală. Mi-a zis toată lumea (n.r. că face pietre la rinichi). N-am avut nimic. Mie nu mi-a dăunat deloc.

Reclamă

Aveam test de urină de două ori pe săptămână, pentru hidratare. Eu, cum nu eram hidratat, aveau un contract cu Lucozade și mi-au zis: ‘Cu ce aromă vrei’. Cu căpșuni am ales„, a spus Gabi Tamaş la iamsport.ro.

Gabi Tamaş, în momentul retragerii din fotbal: „Dacă aș face ceva diferit? Poate aș bea două șprițuri”

Gabi Tamaş şi-a agăţat ghetele în cui în luna octombrie şi a pus capăt unei cariere remarcabile. A avut şi atunci un discurs memorabil.

„Dacă aș face ceva diferit? Poate aș bea două șprițuri. Uitați-vă unde am jucat. Unde mai sus? Am fost în Anglia și Spania. Unde să mai fiu? Nu înțeleg…

Reclamă 4 / 0/3

Eu nu beau în casă, mie nu îmi place să beau în casă. Păi, ce? Sunt alcoolist. Nu sunt la puşcărie, că am fost„, a spus Gabi Tamaş la conferinţa în care şi-a anunţat retragerea. Gabi Tamaş a adunat 67 de selecţii pentru naţionala României şi a înscris trei goluri. a evoluat la FCSB în două perioade, ianuarie – august 2015, şi februarie 2016 – iulie 2017. A câştigat un titlu, o Cupă a României şi după Cupe ale Ligii. Tamaş are trei trofee şi în tricoul lui Dinamo. A câştigat două Cupe ale României (2003, 2005) şi o Supercupă (2005). A mai jucat pentru FC Braşov, Rapid, Galatasaray, Spartak Moscova, Celta Vigo, Auxerre, WBA, CFR Cluj, Docaster, Watford, Cardiff, Hapoel Haifa, Astra, U Cluj, FC Voluntari şi Petrolul.

Care va fi finala UEFA Champions League? Real Madrid - PSG Real Madrid - Borussia Dortmund Bayern Munchen - PSG Bayern Munchen - Borussia Dortmund Vezi rezultatele Loading ... Loading ...