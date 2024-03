Fiica unui fost campion mondial şi european, apariţie uluitoare în lenjerie intimă! A renunţat total la inhibiţii - Antena Sport

Dan Petrescu a mărturist într-un interviu pentru AS.ro LIVE, că înainte de a se transfera la Londra, nu ştia cine este Chelsea. „Bursucul” a fost observat de un scouter al echipei de pe Stamford Bridge, pe vremea când evolua pentru echipa a doua a lui Sheffield Wednesday.

„Am jucat la echipa a doua la Sheffield două-trei meciuri. Mi se pare că se schimbase antrenorul la echipa mare și am cerut să joc la echipa a doua. Și acolo era un scouter de la Chelsea. Și am dat vreo 3 goluri, jucând fundaș dreapta în meciul ăla. Și a venit scouter-ul după și m-a întrebat: ‘Nu vrei cumva să vii la Chelsea?’. Sincer, nu știam cine e Chelsea atunci. Știam că e un club pe acolo, dar nu așa ca de Manchester United, de Liverpool. Cu toate că eram în Anglia. Și am zis: ‘Păi hai să vorbim cu agentul, normal că vreau’. Asta le zic jucătorilor mei: ‘Jucați fiecare meci 100%. Nu știi cine te vede și te vrea”, a povestit Dan Petrescu, la AS.ro LIVE.

Pentru Chelsea, Dan Petrescu a evoluat în 195 de partide, în toate competiţiile. Totodată, „bursucul” a marcat şi 21 de goluri, şi a contribuit cu pasă decisivă la alte 5. Acesta a triumfat în Europa League, şi a câştigat Cupa Angliei şi Supercupa Europei. Petrescu s-a despărţit de londonezi în 2000, când era transferat de Bradford.